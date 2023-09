25 set 2023 10:07

PUTIN HA ORDINATO AL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO SERGEI SHOIGU DI FERMARE LA CONTROFFENSIVA UCRAINA ENTRO L'INIZIO DI OTTOBRE - LO SCRIVE L'ISTITUTO PER LO STUDIO DELLA GUERRA (ISW), CHE CITA UNA FONTE ANONIMA DI MOSCA: "PUTIN AVREBBE DATO AL MINISTRO UNA SCADENZA DI UN MESE, FINO ALL'INIZIO DI OTTOBRE 2023, PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE IN PRIMA LINEA, FERMARE LA CONTROFFENSIVA UCRAINA E FAR SÌ CHE LE FORZE RUSSE RIPRENDANO L'INIZIATIVA PER LANCIARE UN'OPERAZIONE OFFENSIVA CONTRO UNA CITTÀ PIÙ GRANDE"