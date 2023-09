PUTIN “GIOCA” CON L’ESCALATION – L’AGENZIA DI STATO RUSSA “RIA NOVOSTI” HA RACCONTATO CHE LE FORZE ARMATE DI MOSCA AVREBBERO DISTRUTTO UN CARRO ARMATO "LEOPARD” CON A BORDO SOLDATI DELL'ESERCITO TEDESCO: “L'AUTISTA ERA FERITO E GLI ALTRI ERANO MORTI” – LA PRESENZA DI MILITARI (NON MERCENARI) DI UN PAESE NATO POTREBBE AVERE CONSEGUENZE DRAMMATICHE: PECCATO CHE QUASI NESSUNO, NE' IN RUSSIA NE' ALL’ESTERO, ABBIA PRESO LA NOTIZIA TROPPO SUL SERIO PERCHE’...

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per "il Messaggero"

La fonte è l'agenzia di stampa statale russa, Ria Novosti, vicina al regime di Putin, che cita fonti militari di Mosca: le forze armate hanno distrutto un carro armato Leopard con a bordo un equipaggio formato da soldati dell'esercito tedesco.

Il comandante di un gruppo di ricognizione operante in direzione Zaporizhzhia ha detto a Ria Novosti: «Quando abbiamo distrutto il loro Leopard, ci siamo spostati verso il mezzo bruciato. E abbiamo scoperto che l'autista del carro armato era gravemente ferito e gli altri erano morti. Quando si è svegliato e ci ha visto, ha cominciato a gridare "nicht shissen" (non sparate, in tedesco)».

La presenza di militari - non mercenari - della Germania, dunque Paese Nato e Ue, in Ucraina per combattere contro i russi, rappresenterebbe una notizia clamorosa, con conseguenze drammatiche. In realtà, per tutta la giornata di ieri questa informazione diffusa dall'agenzia di stampa russa non è stata presa molto sul serio: non l'hanno rilanciata i media tedeschi, non ci sono stati commenti ufficiali del governo della Germania, di fatto è circolata soprattutto sui social nell'area filo Putin. E neppure Lavrov, ministro degli Esteri russo, ne ha parlato all'assemblea generale dell'Onu, mentre nel suo intervento ha ribadito: «Per Zelensky l'unica base per la pace è la sua formula, ma non è fattibile. Siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco».

Mosca aveva anche la necessità di distrarre l'attenzione del drammatico attacco subito venerdì nel cuore di Sebastopoli, in Crimea, quando un missile Storm Shadow, lanciato da un caccia ucraino, ha causato un'esplosione nel quartier generale della flotta russa nella penisola occupata dal 2014. Secondo l'intelligence ucraina era in corso una riunione dei vertici della Marina russa. E se venerdì si era parlato di una sola vittima, ieri Kiev ha dichiarato che i morti tra i russi sono stati 9 e i feriti 16, tra cui alcuni ufficiali di primo piano.

