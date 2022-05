30 mag 2022 12:40

PUTIN RUBA AGLI UCRAINI PER DARE AI SUOI AMICHETTI (ASSAD) – MENTRE L’OCCIDENTE ANCORA DISCUTE SU COME FAR USCIRE DAI PORTI UCRAINI LE NAVI CON IL GRANO, PUTIN HA GIÀ ALLUNGATO LE MANINE: UN MERCANTILE RUSSO, PARTITO DALLA CRIMEA CON ALMENO 30 MILA TONNELLATE DI GRANO PROBABILMENTE RUBATO IN UCRAINA, È ATTRACCATA NEL PORTO SIRIANO DI LATAKI - L’HA RIVELATO LA CNN UTILIZZANDO IMMAGINI SATELLITARI...