PUTINATA SOTTO IL CUPOLONE – SAPETE CHI È IL MECENATE CHE HA PERMESSO IL RESTAURO DI UNA PARTE DEL COLONNATO DELLA BASILICA ULPIA, AL FORO DI TRAIANO DI ROMA? ALISHER USMANOV, FEDELISSIMO DI PUTIN COLPITO DALLE SANZIONI UE DOPO L’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA – I LAVORI SONO STATI COMPLETATI POCHI GIORNI PRIMA DI NATALE, MA NESSUNO HA VOLUTO CELEBRARE L’OCCASIONE, E NON SOLO PERCHE’ IL RESTAURO E’ UNA “PECIONATA” CRITICATA DA MOLTI (SI È RIPRISTINATA LA STRUTTURA ANTICA CON FRAMMENTI E PARTI NUOVE), MA ANCHE PERCHE’…

Estratto dell'articolo di Floriana Bulfon per “la Repubblica”

colonne della basilica ulpia finanziata da alisher usmanov

[…] Una grande soddisfazione per Alisher Usmanov, miliardario uzbeko naturalizzato russo: il suo nome compare proprio sotto la Colonna Traiana, indicato come il mecenate che ha permesso di concretizzare la ricostruzione ex novo di un settore della Basilica Ulpia […]

L’anastilosi — nome tecnico per la ricostruzione del colonnato imperiale a partire dai suoi pezzi originali — è stato completato pochi giorni prima di Natale: contrariamente alla prassi, però, la fine dei restauri non è stata occasione per cerimonie in pompa magna. Si tratta di un intervento unico nella Capitale e per questo molto criticato: con frammenti e parti nuove si è ripristinata la struttura antica. Probabile, in ogni caso, che dietro la scelta di evitare inaugurazioni solenni abbia pesato proprio la presenza di uno sponsor così imbarazzante. Al momento di iniziare i lavori, nel 2021, gli amici di Putin erano ancora benvenuti in Italia.

vladimir putin alisher usmanov

Soprattutto chi come Usmanov oltre ai lussi ostentava la passione per l’arte. Nel 2015 in una cena con l’allora sindaco Ignazio Marino aveva aperto il portafogli per la rinascita degli splendori capitolini. Qualche milione da parte di un imprenditore con un patrimonio stimato in oltre 19 miliardi di euro, […]

colonne della basilica ulpia finanziata da alisher usmanov

Il problema è che — secondo le autorità europee e statunitensi — questa ricchezza dipende soprattutto dal rapporto tra Usmanov e Vladimir Putin. Dopo l’attacco russo a Kiev, contro di lui sono subito scattate le sanzioni. «È considerato uno degli oligarchi favoriti da Putin, con cui ha legami stretti», recita il bando della Commissione Ue che ha scatenato la caccia ai suoi beni. In Germania gli hanno sequestrato il Dilbar, lo yacht dei primati, lungo 156 metri e costato 800 milioni.

basilica ulpia 3

In Sardegna sono finite sotto sigillo le ville più sontuose della Costa Smeralda: immobili per un valore di 83 milioni, più altri per 50 milioni intestati alla sorella[…] E ha potuto vantare pure il titolo di commendatore, concesso su richiesta del governo Renzi per i fondi distribuiti nella Capitale.

alisher usmanov

Nel 2017 con 300mila euro donati da Usmanov sono stati restaurati gli affreschi della sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio. Altri 200mila hanno finanziato i lavori sul complesso dei Dioscuri, le statue della piazza di fronte al Quirinale. Il regalo più consistente — un milione e mezzo — però è stato destinato all’operazione nel Foro di Traiano appena completata. Turisti e cittadini faticano a notarla, perché il cantiere della metropolitana di Piazza Venezia l’ha praticamente oscurata […]

[…] Nel 2015 quando si è cominciato a progettare l’intervento, molti hanno manifestato dissenso. «Io sono contrarissimo a scelte così — si è pronunciato l’archeologo Andrea Carandini […]

ARTICOLI CORRELATI

vladimir putin alisher usmanov basilica ulpia 1 alishar usmanov cittadino onorario di arzachena la villa in sardegna di alishar usmanov Alisher Usmanov vladimir putin alisher usmanov 1 YACHT USMANOV alisher usmanov 2 vladimir putin alisher usmanov 3 alisher usmanov 5 vladimir putin alisher usmanov 4 basilica ulpia 2