27 gen 2023 19:25

QUAL È IL COLMO PER UN MINISTRO DELLA GIUSTIZIA? CHE IL FIGLIO VENGA ARRESTATO – IN FRANCIA RAPHAEL, FIGLIO DI ERIC DUPOND-MORETTI, È STATO FERMATO PER “VIOLENZA DOMESTICA”: A DARE L’ALLARME ERANO STATI I VICINI CHE AVEVANO SENTITO URLA E RUMORI PROVENIRE DALLA CASA DOVE L’UOMO ABITAVA CON LA COMPAGNA – LA DONNA HA RACCONTATO DI ESSERE STATA PESTATA E…