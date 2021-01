15 gen 2021 20:12

QUALCUNO DIA UNA MANO ALLO SCIAMANO – JAKE ANGELI HA CHIESTO A TRUMP DI CONCEDERGLI LA GRAZIA! L’UOMO DIVENTATO FAMOSO PER IL SOBRIO ABBIGLIAMENTO CON CUI SI È PRESENTATO PER ASSALTARE IL CONGRESSO USA, SOSTIENE CHE È STATO IL PRESIDENTE A “INVITARLO A MARCIARE SUL CAMPIDOGLIO” - POVERINO, CAPITELO: IN CARCERE NON GLI DANNO MANCO IL SUO AMATO CIBO BIO…