QUALCUNO HA NOTIZIE DEL TELEFONO DI GAIA VON FREYMANN? – LA MADRE NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA MORTE A CORSO FRANCIA NE DENUNCIÒ LA SPARIZIONE, MA CHI L'HA PRESO? CHISSA' SE AL SUO INTERNO CI SONO ELEMENTI CHE POSSANO RACCONTARE LA VERITA' SULL’INCIDENTE – PIETRO GENOVESE CHIEDE DI ESSERE LIBERATO E RIPETE DI ESSERE PASSATO CON IL VERDE - PER ORA DI SICURO C’È SOLO IL TASSO ALCOLEMICO, MA NEI PROSSIMI GIORNI SARANNO DI NUOVO SENTITI I TESTIMONI…

1 – LA DISPERAZIONE DELLA MAMMA DI GAIA: ''È UN DRAMMA DI TUTTI, NIENTE VENDETTE. CHIEDO SOLO CHE QUALCUNO MI RIPORTI IL SUO TELEFONO, I SUOI RICORDI' (DAGOSPIA DEL 26 DICEMBRE)

2 – GENOVESE CHIEDE DI ESSERE LIBERATO

Francesco Salvatore per “la Repubblica - Roma”

Dopo l' arresto e i domiciliari i legali di Pietro Genovese fanno istanza al tribunale del Riesame per l' attenuazione della misura cautelare. Una mossa che arriva a 5 giorni dall' udienza di convalida davanti al gip Bernadette Nicotra, durante la quale Genovese, figlio del regista Paolo, accusato di duplice omicidio stradale per aver investito le 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, ha raccontato la sua verità sull' incidente di corso Francia. Nell' interrogatorio di un' ora ha specificato di essere passato con il semaforo verde, di aver preso le vittime fuori dalle strisce pedonali e di non essere andato a una velocità sostenuta. Ipotesi quest' ultima, però, smentita da molti testimoni presenti sul luogo.

I giudici del Riesame ora fisseranno una data e a quel punto gli avvocati, dopo aver visionato ulteriori atti d' indagine che verranno depositati dalla procura, proprio in virtù dell' istanza presentata, sceglieranno il da farsi. O chiedere una misura meno afflittiva o rinunciare. La scelta va ponderata: il giudicato del Riesame, nel caso confermasse in maniera motivata i domiciliari, sarebbe controproducente per l' indagato nelle successive fasi di giudizio.

Strategie processuali, dunque. La mossa dei legali potrebbe servire anche solo a sapere di più sulle testimonianze delle persone presenti sul posto sentite dagli agenti del gruppo Parioli ( contenute negli atti che verranno depositati). Gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, difensori di Genovese, già durante l' interrogatorio di garanzia non avevano fatto nessuna richiesta di liberazione per il proprio assistito.

Quanto, all' inchiesta la procura è pronta a disporre una maxi consulenza per ricostruire la dinamica dell' incidente e per dare conferma all' ipotesi che il Suv andasse oltre i limiti di velocità. Al momento tra i punti fermi c' è che il livello alcolemico del 20enne era di 1,4 grammi per litro ( il tasso per i neopatentati è zero). Nei prossimi giorni verrà sentito nuovamente il conducente della Smart che si è fermato per far passare Camilla e Gaia E anche l' amico dell' indagato, seduto sul lato passeggero dell' auto.

