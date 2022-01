Da "Report"

SILVIO BERLUSCONI EMILIO FEDE

A raccontare la sua versione sulle serate del "Bunga Bunga" è Silvio Berlusconi che registra di nascosto una conversazione con Amedeo Franco, oggi scomparso, ma all'epoca magistrato di Cassazione tra i firmatari del verdetto di condanna per frode fiscale che ha portato poi alla decadenza dell'ex premier dal Senato:

"C'è un terzo processo in cui io sono accusato di aver corrotto 44 testimoni. Ho ritenuto a un certo punto che queste ragazze avessero bisogno di essere aiutate e allora gli ho dato con bonifico 2500 euro al mese. L'accusa sarebbe per me, che ho corrotto le ragazze, per farle mentire nel processo dove avevano detto: "Cene normalissime non abbiamo visto scene deteriori". Le sei ragazze che hanno detto che invece le ragazze estraevano il pisello di Fede, 82 anni, che mi autorizza a dire pubblicamente che per trovare il pisello a lui, specie dopo la mezzanotte, occorre organizzare una regolare caccia al tesoro".

