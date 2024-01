Estratto dell’articolo di Francesco Grignetti Mauro Zola per “la Stampa”

Il deputato con la pistola Emanuele Pozzolo nega, si ritrae, ma allude. Non vorrebbe parlarne, però si lascia sfuggire con il quotidiano Il Foglio, che «dentro Fratelli d'Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri». Lui che ha brigato tanto per potersi mettere un revolver in tasca.

Quando chiese il porto d'armi, infatti, non contento del permesso al tiro sportivo, i carabinieri avevano dato parere negativo. Ma poi la forza della politica aveva avuto il sopravvento e la prefettura di Biella gli aveva consegnato l'agognato porto d'armi. Avveniva a metà dicembre scorso, giusto in tempo per armarsi la notte di Capodanno.

[…] ora è più chiaro l'iter del porto d'armi. Pozzolo l'aveva chiesto per motivi di difesa personale negli ultimi mesi dell'anno scorso alla Prefettura di Biella. E si era rivolto alla prefettura di Biella perché nel settembre 2022 ha preso la residenza in una baita di montagna nel comune di Campiglia Cervo.

Il porto d'armi l'aveva chiesto dopo aver partecipato a un convegno sulla situazione dei cristiani in Iran, che segue per la commissione Esteri della Camera, sentendosi in pericolo per una possibile ritorsione da parte dei pasdaran. A Biella, però, quella per il porto d'armi, soprattutto negli ultimi anni, è una pratica difficile. Molti permessi non sono stati rinnovati, pochissimi quelli concessi. Come da prassi, quindi, era stato richiesto il parere dei carabinieri. E qui salta fuori la novità. Il parere era stato negativo. Le forze dell'ordine non ravvedevano rischi così gravi per la sicurezza del deputato da concedergli di girare armato.

Di solito basterebbe questo perché una richiesta venga respinta. Per il deputato Pozzolo invece la contrarietà dell'Arma era stata superata e il porto d'armi per difesa personale regolarmente consegnato dalla prefettura. Avveniva solo qualche decina di giorni prima della serata di Rosazza.

Adesso il permesso gli è stato sospeso e sono in corso le pratiche per il ritiro anche delle altre armi di cui dispone il deputato. Ritiro e non sequestro perché non ci sarebbero gli estremi. Si tratta di sei armi, per la maggior pare carabine per uso sportivo, che il deputato conserva nella sua abitazione di Vercelli. […]

