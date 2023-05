30 mag 2023 09:52

QUANDO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE INCONTRA UN DEFICIENTE REALE – STEVEN SCHWARTZ, UN AVVOCATO DI NEW YORK, HA USATO CHATGPT PER CERCARE DELLE SENTENZE CHE SOSTENESSERO LA SUA TESI DURANTE IL DIBATTIMENTO, MA LA LISTA FORNITA DALL'IA ERA COMPLETAMENTE INVENTATA! - L'AVVOCATO NEGLIGENTE HA COPIATO E INCOLLATO TUTTO SENZA FARE UNA VERIFICA - MORALE DELLA FAVA: HA FATTO UNA FIGURACCIA CON IL GIUDICE CHE NON RIUSCIVA A TROVARLE IN ARCHIVIO...