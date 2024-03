QUANTO CE L’HA DURO LA NATO? - GLI AMERICANI TEMONO CHE PUTIN VOGLIA ORDINARE UN ASSALTO LIMITATO E POCO PROFONDO NEI PAESI BALTICI (QUINDI IN TERRITORIO NATO) PER CREARE UN DRAMMA INTERNAZIONALE E SPACCARE L’OPINIONE PUBBLICA OCCIDENTALE. IN MOLTI SAREBBERO PARALIZZATI DAL DILEMMA: APPLICARE L’ARTICOLO CINQUE DEL PATTO ATLANTICO, CHE CHIAMA TUTTI I MEMBRI DELLA NATO A DIFESA DEL PAESE INVASO O TENTARE LA VIA DELLA MEDIAZIONE PER NON TRASFORMARE UN FATTO LOCALE IN UNA GUERRA TOTALE FRA RUSSIA E ALLEANZA OCCIDENTALE?

«Quello che l’Amministrazione Biden continua a ripetere è che difenderemo ogni centimetro di territorio della Nato. Se un Paese della Nato stesse per essere attaccato di certo non ci staremmo a pensare: lo difenderemo», dice Sabrina Singh, portavoce del Pentagono, ed è chiaro che tenta di veicolare il messaggio alla Russia nel modo più chiaro ed esplicito possibile.

Succede perché c’è il timore che il presidente russo, Vladimir Putin, voglia ordinare un assalto limitato e poco profondo nei Paesi baltici – quindi in territorio Nato – per creare un dramma internazionale e spaccare l’opinione pubblica occidentale. In molti sarebbero paralizzati dal dilemma: applicare l’articolo cinque del Patto atlantico, che chiama tutti i membri della Nato a difesa del Paese invaso? Oppure tentare la via della mediazione per non trasformare un fatto locale in una guerra a tutto campo fra Russia e alleanza occidentale?

Per prevenire questo scenario, che cadrebbe tra le altre cose nel pieno della campagna elettorale statunitense, l’Amministrazione Biden lancia questi messaggi inequivocabili: «Difenderemo ogni centimetro di territorio» e intanto la Nato rafforza il fianco est. In un comizio […] il presidente americano ha detto […]: «Se aumentassimo le tasse per i miliardari, potremmo fare tante cose, tra cui finalmente prenderci cura dell’Ucraina attaccata da quel macellaio di Putin»

[…] Zelensky […] è andato a visitare le fortificazioni che l’esercito ucraino sta costruendo nella regione frontaliera di Sumy, nel Nord del Paese. È lo stesso tratto di confine dove in teoria, secondo la propaganda di Mosca, i quattro stragisti della sala da concerti Crocus si stavano dirigendo quando sono stati fermati – ma il presidente bielorusso Lukashenko ha detto invece che i quattro sarebbero stati fermati mentre andavano in Bielorussia smentendo il Cremlino. […]