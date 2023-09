QUANTO VALE LA MORTE DI CAROL MALTESI? – LA PROCURA DI BUSTO ARSIZIO RICORRE IN APPELLO DOPO LA CONDANNA A 30 ANNI DI DAVIDE FONTANA, PER L'OMICIDIO DELL'EX COMPAGNA: I PM CHIEDONO L’ERGASTOLO E IL RICONOSCIMENTO DI TRE AGGRAVANTI ESCLUSE IN PRIMO GRADO, IN PARTICOLARE QUELLE DELLA CRUDELTÀ E DELLA PREMEDITAZIONE - DOPO L’OMICIDIO, IL CORPO DELLA VITTIMA È STATO SEZIONATO E TENUTO IN UN CONGELATORE PER QUASI DUE MESI PRIMA DI…

Estratto dell'articolo di Andrea Camurani per www.corriere.it

Davide Fontana

Dopo la condanna di Davide Fontana a 30 anni per l’omicidio volontario di Carol Maltesi avvenuto a Rescaldina nel gennaio 2022, la Procura di Busto Arsizio come annunciato all’indomani del deposito della sentenza di primo grado ricorre in appello. Il cardine dell’impugnazione verte sul riconoscimento delle tre aggravanti escluse in primo grado, in particolare quelle della crudeltà e della premeditazione (la terza riguardava i motivi futili e abbietti).

«Ciò che avevamo da dire lo abbiamo scritto nelle motivazioni d’appello appena depositate. A nostro parere ci furono crudeltà, efferatezza e premeditazione. Chiediamo l’ergastolo. Riteniamo che quella sia la pena adeguata: parlano i fatti», spiega il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Carlo Nocerino.

carol maltesi in arte charlotte angie 5

Dopo l’omicidio, avvenuto mentre la ragazza era legata, il corpo della vittima è stato sezionato e tenuto in un congelatore per quasi due mesi, e il cadavere in seguito al tentativo di distruzione venne abbandonato in sacchi di plastica e ritrovato in provincia di Brescia a marzo. Il 44enne bancario e foodblogger, che aveva avuto una breve relazione sentimentale con la vittima, confessò l’omicidio poco dopo ai carabinieri.

[…]

carol maltesi in arte charlotte angie 3 carol maltesi in arte charlotte angie 6 carol maltesi in arte charlotte angie 4 carol maltesi in arte charlotte angie 5 carol maltesi in arte charlotte angie 2 carol maltesi in arte charlotte angie 3 charlotte angie 5 charlotte angie 7 charlotte angie 2 carol maltesi in arte charlotte angie 1 charlotte angie 11 charlotte angie 3 charlotte angie 10 carol maltesi in arte charlotte angie 2 charlotte angie 6 charlotte angie 4 carol maltesi in arte charlotte angie 1