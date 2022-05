12 mag 2022 16:28

QUATTR'OCCHI E UNA LINGUA - IL CEO DI GOOGLE, SUNDAR PICHAI, HA PRESENTATO AL VERTICE PER GLI SVILUPPATORI UN PAIO DI OCCHIALI INTELLIGENTI IN GRADO DI TRADURRE LE LINGUE IN TEMPO REALE: I SOTTOTITOLI SCORRONO SULLE LENTI MENTRE L'INTERLOCUTORE PARLA - PER ADESSO SI TRATTA DI UN PROTOTIPO, MA E' UN SEGNO CHE, NONOSTANTE I PRECEDENTI FALLIMENTI, L'AZIENDA CONTINUA A INVESTIRE SUL SETTORE DELL'OTTICA...