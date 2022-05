QUELLI TRA PALCO E POVERTÀ - VA BENE L’ASTINENZA DA MUSICA LIVE, MA ORMAI PER COMPRARE I BIGLIETTI DI UN CONCERTO BISOGNA INDEBITARSI: IN MEDIA SI VA DA UN TICKET-PRATO DA 50-60 EURO A SETTORI GOLD CHE SFIORANO I 120 EURO. GLI AUMENTI SONO SULL'ORDINE DEL 20-25 PER CENTO. STILE BOLLETTE DI LUCE E GAS - VASCO E LIGABUE SONO TORNATI A FARE SOLD OUT, COSÌ COME I MANESKIN AL CIRCO MASSIMO IL 9 LUGLIO - SE VOLETE VEDERE I ROLLING STONES A SAN SIRO SERVONO DAI 172 A 253 EURO...

Leonardo Iannacci per “Libero Quotidiano”

Dopo due anni l'astinenza è tanta, ma qui si parla soltanto di musica. Passata la tempesta dei divieti causa Covid, l'eccitazione per il ritorno ai grandi live sotto le stelle, con ammucchiate festose sotto un palco, si è scatenata e ha assunto contorni quasi grotteschi.

A prescindere dai prezzi dei biglietti che, stando a quanto riportano i botteghini on-line, sono ormai surreali visto che si va un ticket-prato da 50-60 euro a settori Gold che sfiorano le 120 euro e oltre. Un conto salatissimo da pagare visto che, in media, rispetto alle stagioni pre-covid, gli aumenti sono sull'ordine del 20-25 per cento. Stile bollette di luce e gas.

Eppure, la frenesia è tanta. Lo si è toccato con mano ieri sera a Trento dove Vasco ha dato il via al suo Live 022 con uno show colossale, se non altro per i fedeli che ha radunato sotto il palco lungo 88 metri, allestito nel segno di una grandeur degna del suo ego: 120.000 i fans accorsi, numeri simili a quelli che vedremo in altre sue date del tour, a cominciare da sabato prossimo a Imola quando il rocker di Zocca si esibirà all'interno dell'autodromo. Le messe laiche del Komandante proseguiranno, poi, a Milano e Torino, per scendere verso il Sud e fare tappa a Roma con due appuntamenti al Circo Massimo.

NEMICO-AMICO

Non da meno sarà il suo nemico-amico Ligabue che risponderà al Blasco nella tana di Campovolo: per lo show 30 anni in un giorno, previsto il 4 giugno nella nuova RCF Arena, sono stati 100.000 i biglietti venduti. Liga, poi, proseguirà a settembre, con una raffica di show all'Arena di Verona.

Sempre a Campovolo, l'11 giugno, maxi-concertone con tematica sociale contro la violenza di genere: sette artiste donne (Pausini, Elisa e Giorgia tra queste) si esibiranno in duetto con sette colleghi. E poi Cesare Cremonini: occuperà stadi e arene con vernissage a San Siro il 13 giugno e rombante chiusura all'autodromo di Imola il 2 luglio.

Ha invece scelto location cultural-artistiche Claudio Baglioni, dopo i noti rinvii causa Covid: dal 3 giugno via al tour Dodici Note Tutti Su! che, partendo dalle Terme di Caracalla, proseguirà al Teatro di Siracusa e all'Arena di Verona. La nuova coppia Venditti-DeGregori, invece, ha scelto lo stadio Olimpico (18 giugno).

Jovanotti, bermuda e camicette floreali, va in spiaggia per il suo Beach Party 2022 e, per l'occasione, si porterà dietro in alcune date il suo nuovo compagno di bisbocce canore: Gianni Morandi. Via il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro.

Non solo concerto, il suo, ma anche happening lungo tutta la giornata con bagni di mare, show improvvisati e altro. E i Maneskin? Mettetevi il cuore in pace per lo special event del 9 luglio al Circo Massimo: dei 70.000 biglietti disponibili è rimasta soltanto la matrice, tutto è andato sold-out. Capitolo big stranieri: e qui torna il discorso dei biglietti d'oro.

Per assistere all'unico concerto italiano dei Rolling Stones a San Siro (21 giugno) sono rimasti ticket per settori da nababbi con prezzi che variano da 172 a 253 euro! Niente da fare e sold-out per lo show allo stadio milanese di un altra giovane promessa, il 76enne Elton John.

Mentre si consiglia vivamente di rovistare sul web e cercare ticket per altri show imperdibili: quelli dei Pearl Jam a Imola (25 giugno), di Dua Lipa (25 e 26 maggio Milano, 28 maggio a Bologna) o dei Green Day (15 giugno a Milano).

Oppure per il ritorno di Justin Biber (31 luglio a Lucca). Mentre Eric Clapton, ostinato no-vax e restio ai vaccini, che ha fatto? Si è beccato il Covid e ha rimandato tutte le date previste. Ci fermiamo qui. Il calendario squaderna altre decine di show in questa bollente estate italiana nella quale i prezzi per vedere le stelle sono andati, appunto, tutti alle stelle.