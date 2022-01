QUESTO COVID NON È UN ALBERGO - LA TITOLARE DI UN HOTEL A MADONNA DI CAMPIGLIO E' STATA SORPRESA AL LAVORO NONOSTANTE FOSSE POSITIVA AL CORONAVIRUS - I CARABINIERI DI TRENTO, IMPEGNATI IN UN CONTROLLO, L'HANNO TROVATA ALLA RECEPTION DELL'HOTEL COME SE NIENTE FOSSE - LA DONNA HA AMMESSO LE PROPRIE RESPONSABILITÀ, È TORNATA SUBITO A CASA E...

Da corriere.it

Doveva starsene a casa, come sono obbligate a fare tutte le persone che risultano positive al coronavirus, invece ha deciso di andare a lavorare nel suo albergo, continuando ad accogliere la clientela.

Al lavoro positiva

A sorprenderla mentre era indaffarata alla reception sono stati i carabinieri della stazione di Madonna di Campiglio (Trento). Domenica scorsa i militari erano impegnati nell’ormai quotidiana attività di verifica del rispetto delle norme anti-Covid. Quando sono entrati nella struttura ricettiva ed hanno chiesto i documenti si sono subito accorti che alla donna, un’albergatrice della nota località sciistica, era stato notificato un provvedimento di isolamento perché solo qualche ora prima era risultata positiva al Covid.

Nessuna scusa

L’imprenditrice non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, senza addurre alcuna scusa di fronte alle contestazioni dei carabinieri. E subito dopo è rientrata a casa per rispettare il periodo di isolamento. In seguito i carabinieri hanno provveduto a segnalare la donna all’autorità giudiziaria per «inosservanza a un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di malattie infettive». Si tratta fortunatamente di casi isolati. Dal 6 dicembre fino all’ultimo giorno dell’anno su 55.072 persone controllate in provincia solo 3 sono state sanzionate perché non rispettavano la quarantena.