IN QUESTO MONDO DI LADRI – LA POLIZIA DI MILANO PUBBLICA IL VIDEO DEL FURTO DA 150MILA EURO NEL VECCHIO APPARTAMENTO DI DILETTA LEOTTA: MENTRE DUE LADRI FANNO DA PALO, ALTRI TRE ENTRANO NELL’APPARTAMENTO DOPO AVER FORZATO UNA BOTOLA SUL PIANEROTTOLO DELL’ULTIMO PIANO, PER CALARSI DAL BALCONE ED ENTRARE FORZANDO LA FINESTRA – LA BANDA È STATA SMALTELLATA DOPO DIVERSI FURTI IN CASE DI LUSSO E… VIDEO

Da "www.corriere.it"

ladri in casa di diletta leotta 10

La polizia di Milano ha smantellato una banda dedita a furti in appartamenti di lusso in centro. Gli indagati, cinque in tutto, sono gravemente indiziati per il furto subito da Diletta Leotta l’estate scorsa.

Nelle immagini uno dei colpi della banda, nella vecchia abitazione di Diletta Leotta: mentre due di loro (una 28enne romena e un ragazzo di origine serba di 24 anni) fanno da «palo», altri tre complici (di 44, 24 e 26 anni) entrano nell’appartamento dopo aver forzato una botola posizionata sul pianerottolo dell’ultimo piano, per poi calarsi dal balcone di pertinenza dell’abitazione ed entrare dalla finestra forzandola. L’intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

