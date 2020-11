“SE NON C’È UN CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO L’UNICA ARMA È IL LOCKDOWN ASSOLUTO” – L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA: “L’APERITIVO VA BENISSIMO CON IL PARTNER MA NON CON 5/6 AMICI” – “QUANDO IL SISTEMA VA IN SATURAZIONE, COME IN QUESTA FASE, ANCHE I DATI NON SONO PARTICOLARMENTE AFFIDABILI” – “LE AVANCES SUL WEB? SONO AUMENTATE, PRIMA ERANO MOLTO CARINE, ORA C’È CHI VA DRITTO AL SODO E FA QUALCHE RICHIESATA UN PO’ PESANTE…”