QUI CROLLA TUTTO! – VIDEO: IL MOMENTO IN CUI LE ACQUE DEL SESIA INGROSSATE DA ORE DI PIOGGIA HANNO FATTO CROLLARE IL PONTE CHE COLLEGA ROMAGNANO, IN PROVINCIA DI NOVARA, CON GATTINARA (VERCELLI) – IL NUMERO DEI DISPERSI IN PIEMONTE È SALITO A 17

1 – MALTEMPO, DISPERSI IN PIEMONTE SALGONO A 17

crollo del ponte sul sesia 2

(LaPresse) - Preoccupazione in queste ore per i dispersi in Piemonte, saliti a 17. Lo riporta la Regione in una nota. Per 16 di loro le ricerche sono in corso tra il versante francese e quello cuneese. Un altro disperso è in Valsesia.

2 – MALTEMPO: CROLLA IL PONTE SUL SESIA TRA ROMAGNANO E GATTINARA

Da www.corriere.it

La furia delle acque del Sesia ingrossate da ore di pioggia ha fatto crollare poco fa il ponte che collega Romagnano Sesia, in provincia di Novara, con Gattinara, nel vercellese. Il ponte era stato chiuso durante la notte per precauzione, poi intorno alle 12,30 era stato riaperto al traffico. Un'ora dopo, il crollo. Sono in corso verifiche per accertare che nessuna auto fosse in transito in quel momento. Da FB Franco Buora e Leonardo Schiavone

