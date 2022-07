È QUI LA FESTA? – UNA 35ENNE È STATA PRESA A PUGNI DALL'EX FIDANZATO 39ENNE DURANTE IL SUO PARTY DI COMPLEANNO IN UNA DISCOTECA DI NAPOLI: L’UOMO, CHE NON SI SAREBBE POTUTO AVVICINARE A CAUSA DI UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO, ALLE 4 DI NOTTE SI È IMBUCATO ALLA FESTA E HA PESTATO LA RAGAZZA – LE AMICHE HANNO CHIAMATO I CARABINIERI CHE SONO RIUSCITI AD ARRESTARE L’UOMO CHE…

Aveva pensato di festeggiare il suo compleanno, ma il party le è stato rovinato dal suo ex, diventato il suo stalker, che si è imbucato al party e l'ha presa a pugni. Accade a Napoli, dove la vittima, una ragazza di 35 anni, stava festeggiando il suo compleanno in una discoteca di via Goroglio: lui, un 39enne di Caivano, non avrebbe potuto avvicinarsi perchè l'autorità giudiziaria aveva emesso nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento a meno di un chilometro.

L'uomo, però, nonostante il provvedimento giudiziario ha deciso di far visita all'ex compagna e l'intrusione dura davvero poco: il tempo di un pugno al volto della ragazza per poi allontanarsi.

Sono le 4 di notte: le amiche chiedono aiuto al 112. La gazzella del nucleo radiomobile di Napoli è da quelle parti per il servizio sulla movida e interviene. I militari sentono le persone presenti ottenendo la descrizione dell'uomo. Parte la caccia che dura pochi minuti. Il 39enne viene rintracciato in via Nisida e arrestato.

