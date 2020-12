"E' UNA FOLLIA LA CHIUSURA TOTALE PER NATALE" - L'INFETTIVOLOGO MARCO BASSETTI COMMENTA LA POSSIBILITA' DI ISTITUIRE UNA ZONA ROSSA A LIVELLO NAZIONALE: "UNA SCELTA CHE NON PORTA A NULLA. NEL DPCM SI PARLAVA DI INTERVENTI A LIVELLO LOCALE. NEL PAESE CI SONO AREE DI ALCUNE REGIONI, PENSO AL VENETO E AL FRIULI VENEZIA GIULIA, CHE AVREBBERO BISOGNO DI INTERVENTI RESTRITTIVI DA SUBITO E NON NEI FESTIVI E PREFESTIVI". L'ATTO DI ACCUSA VERSO I GOVERNATORI

Rosa Scognamiglio per ilgiornale.it

L'Italia zona rossa a Natale" è una scelta incomprensibile e un compromesso che non porterà a nulla".

MATTEO BASSETTI

Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta l'ipotesi su cui sta lavorando l'esecutivo. "E' una scelta sbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi", aggiunge.

Italia 'zona rossa' a Natale

La decisione è attesa per oggi, al margine del confronto con le Regioni. Tuttavia, le indiscrezioni trapelate da Palazzo Chigi negli ultimi giorni lasciano presagire uno scenario tutt'altro che roseo all'orizzonte. Il governo giallorosso potrebbe scegliere di inasprire le misure anti contagio al fine di arginare la diffusione del virus durante le festività natalizie.

Due, a grandi linee, le ipotesi al vaglio dell'esecutivo. La prima, concerne l'eventualità di istituire una zona rossa nazionale con un'ulteriore stretta per la mobilità interregionale e la chiusura totale delle attività dal 24 dicembre al 6 gennaio; la seconda, invece, prevede la possibilità di "deroghe speciali" per gli spostamenti (visite ad anziani o parenti malati) nei giorni della ricorrenza religiosa.

matteo bassetti a coffee break

"Da quello che sto vedendo in queste ora manca la coerenza a livello decisionale - avverte Bassetti - I provvedimenti con i vari colori nelle regioni (rosse, arancioni e gialle) avevano un razionale scientifico basato sui 21 indicatori. E nel Dpcm si parlava di interventi a livello locale. Quest'ultima cosa è importante perché nel Paese ci sono aree di alcune regioni, penso al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia, che avrebbero bisogno di interventi restrittivi da subito e non nei festivi e prefestivi".

"Misure inefficaci"

L'ultimo report diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia Covid-19 in Italia (11 dicembre) rivela che la situazione è in netto miglioramento, anche se la circolazione del virus resta sostenuta in alcune regioni italiane. Per questo motivo, l'infettivologo Bassetti ritiene inefficaci le proposte abbozzate dall'esecutivo in previsione del Natale.

Matteo Bassetti

"Il non volere prendere provvedimenti che vadano contro alcune categorie è sbagliato - rimarca l'infettivologo - è inutile chiedere di fare una enorme zona rossa del Paese dove ci sono tante aree che hanno Rt a 0.7 o 0.6 e poi non intervenire con provvedimenti ancora più drastici dove l'Rt è più alto o dove gli ospedali stanno scoppiando.

In alcune aree le cose vanno male - ribadisce - e i provvedimenti andavano presi settimane fa. C'è poca coerenza, non per colpa del Governo ma di alcuni governatori, non si può scaricare sul governo la capacità di fare o meno le zone rosse. Le Regioni - conclude - dovrebbero intervenire con i sindaci e individuare a livello locale le zone dove è necessario chiudere".

bassetti