"L'HO UCCISA CON UNA MOSSA DA WRESTLING. TUTTO È DURATO POCHI SECONDI" - IL 17ENNE DI ORIGINI ALBANESI, CHE HA CONFESSATO L’OMICIDIO DI MARIA CAMPAI, A VIADANA, IN PROVINCIA DI MANTOVA, SI ISPIRAVA AL SERIAL KILLER DELLA SERIE TV “DEXTER”: ERA UN PATITO DI PALESTRA, INNEGGIAVA A FILIPPO TURETTA, L’ASSASSINO DI GIULIA CECCHETTIN, E SUL WEB CERCAVA “COME UCCIDERE A MANI NUDE E FAR SPARIRE UN CORPO” – GLI INVESTIGATORI HANNO CONFERMATO IL FERMO E DISPOSTO LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE...

1. OMICIDIO MARIA CAMPAI, IL 17ENNE: «L'HO UCCISA CON UNA MOSSA DA WRESTLING. TUTTO È DURATO POCHI SECONDI»

Andrea Galli per www.corriere.it

L’ha soffocata, come ha spiegato nei dettagli, «stringendo braccio e avambraccio intorno al suo collo»: una mossa da wrestling, forse una di quelle mosse anche provate per gioco e scherzo coi compagni d’allenamento a margine delle sedute di Mma […]

Se prima di organizzare l’incontro a pagamento con la povera Maria Campai, «incrociata per caso su un sito di incontri», il ragazzino in carcere con l’accusa di averla assassinata aveva cercato online le tecniche di uccisione a mani nude […]

Nel garage, in mattinata hanno lavorato gli esperti del Ris dei carabinieri alla ricerca di nuove tracce per consolidare il comunque già robusto impianto dell’accusa, in quanto il ragazzino ha invano cercato di lavare via macchie ematiche e residui organici. In ogni modo all’iniziale collaborazione con gli inquirenti, per esempio subito indicando il luogo, il giardino di un’attigua villa disabitata, doveva ha sepolto sotto uno strato di foglie e arbusti il cadavere di Maria, 42 anni, origini romene, separata, mamma di due figli, il presunto killer ha aggiunto la narrazione di ulteriori elementi, non centrali ma utili alla completa ricostruzione. […]

«È durato tutto pochi secondi», ha detto il 17enne. Pochi secondi di tempo e nessuna esitazione. E nei giorni successivi, non ha mutato la propria routine, non s’è tradito, non ha manifestato inquietudine, nervosismo, non ha pensato a lasciare Viadana, men che meno ha meditato di spostare il corpo di Maria. […]. (ha collaborato Giovanni Bernardi)

2. VIADANA, IL DICIASSETTENNE SI ISPIRAVA ALL’ASSASSINO DI UNA SERIE TELEVISIVA

Val. Err. per "Il Messaggero"

Una posa davanti a uno specchio, probabilmente in palestra. Una foto postata su Instagram alla quale il diciassettenne, accusato dell'omicidio di Maria Campai, aveva aggiunto una didascalia: «Brian Moser».

Un nome che, per chi ha visto la serie tv "Dexter", dice molto.

Moser era il serial killer conosciuto come "Ice Truck Killer", fratello del protagonista Dexter Morgan. L'immagine, pubblicata su un profilo Instagram chiuso dello studente residente a Viadana, è stata mostrata ieri da "Pomeriggio cinque" e si aggiunge ad altri elementi emersi dai social dell'indagato che, in passato, aveva inneggiato anche a Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin.

Ieri, intanto, il giudice del Tribunale dei minori di Brescia, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere con le ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere per il giovane di origini albanesi, residente a Viadana, in provincia di Parma, che si trova nel carcere dei minorenni Beccaria di Milano.

Lo studente appassionato di arti marziali, in particolare di Mma (arti marziali miste), ha risposto per circa un'ora alle domande degli inquirenti. Venerdì scorso, dopo essere stato riconosciuto dalla sorella della vittima, era stato portato in caserma e interrogato dai carabinieri di Parma e aveva indicato il luogo in cui era nascosto corpo della donna, scomparsa dal 13 settembre dopo un appuntamento programmato su sito di incontri.

[…] Sul telefono del diciassettenne, i carabinieri avevano individuato le ricerche sul web "Come uccidere una persona a mani nude" e "come far sparire un corpo", da qui la contestazione della premeditazione.

Maria Campai, secondo un primo esame del medico legale, sarebbe stata stordita con almeno due pugni alla testa e al volto e poi soffocata. Circostanze che dovranno essere comunque confermate dall'autopsia sul corpo della donna,

