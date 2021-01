TI SPIEGO COME È MORTO DIEGO - DOMANI SU “DISCOVERY+” ARRIVA “MARADONA, MORTE DI UN CAMPIONE”, UN ESCLUSIVO DOCUMENTARIO CHE RACCONTA LA VERITÀ SULLA FINE DEL “PIBE DE ORO” - LE DIPENDENZE (CORTISONE, ANTIDOLORIFICI, COCAINA, ALCOL E CIBO), LA PERSONALITÀ, IL TALENTO E LE PERSONE CHE LO HANNO CIRCONDATO, NON SEMPRE PER IL SUO BENE - VIDEO IN ESCLUSIVA