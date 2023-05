UNA "BOT" E VIA - L'INFLUENCER AMERICANA CARYN MARJORIE HA CREATO UN SUO "CLONE" VIRTUALE, PER FARE DA "FIDANZATA" AI SUOI FOLLOWER AL MODICO PREZZO DI UN DOLLARO AL MINUTO - LA 23ENNE HA CREATO LA SUA "SOSIA" GRAZIE A UN MODELLO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ADDESTRATO PER REPLICARE LA SUA PERSONALITÀ, IL CARATTERE E LA VOCE - AL MOMENTO SONO ALMENO MILLE GLI ALLOCCONI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO…

(ANSA) - Una giovane influencer statunitense si 'clona' con l'intelligenza artificiale e propone ai suoi follower conversazioni dirette con un chatbot, un programma, che simula il suo modo di argomentare. Le conversazioni costano 1 dollaro al minuto. Non è il sequel del film Her - in cui un uomo intraprende una relazione sentimentale col suo sistema operativo - ma una storia vera specchio dei tempi.

L'influencer, come scrive Fortune, si chiama Caryn Marjorie, ha 23 anni e 1,8 milioni di follower su Snapchat, un'app usata dai giovanissimi. Sta usando ChatGpt4, l'ultima versione del popolare software di intelligenza artificiale, per il suo chatbot che si chiama CarynAI. Secondo la testata, al momento sono almeno 1.000 le persone che hanno usufruito di questo servizio.

Gli utenti hanno l'impressione di chattare con l'influencer preferita, non via messaggi e testo scritto, bensì tramite messaggi vocali per domande e risposte: la voce e soprattutto la personalità sono quelle di Caryn Marjorie che interagisce con un modello di intelligenza artificiale addestrato per replicare la sua personalità, il carattere e la voce. "CarynAI è il primo passo per curare la solitudine", scrive la ragazza su Twitter.

