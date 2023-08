"LA CABINA ERA IMBRATTATA DI SANGUE..." - UNDICI PERSONE A BORDO DI UN VOLO PARTITO DA MILANO E DIRETTO AD ATLANTA SONO STATE RICOVERATE IN OSPEDALE DOPO AVER RIPORTATO FERITE A CAUSA DELLA FORTE TURBOLENZA CHE HA COLPITO IL VELIVOLO - E' SUCCESSO A 60 CHILOMETRI DALL'AEROPORTO DI ATLANTA, MENTRE L'AEREO ERA IN FASE DI DISCESA: IL PILOTA È STATO COSTRETTO A EFFETTUARE UN ATTERRAGGIO DI EMERGENZA...

Estratto da www.ilmattino.it

passeggeri di volo milano atlanta feriti a causa della turbolenza

Paura e ripercussioni per i passeggeri per una forte turbolenza su un volo Delta 175 da Milano ad Atlanta: 11 fra passeggeri e assistenti di volo sono stati ricoverati in ospedale, dopo l'atterraggio del jet bimotore Airbus 350-900 negli Usa, secondo quanto ha reso noto la compagnia aerea statunitense. Il velivolo, che ha 292 posti ed è tra i più avanzati in servizio, ha affrontato "una severa turbolenza" a circa 60 chilometri dall'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta mentre era in fase di discesa verso lo scalo. […]

In ospedale anche due assitenti di volo: «La cabina era imbrattata di sangue e per due ore siamo stati trattenuti a bordo per dare modo ai soccorritori di intervenire. Siamo così spaventati che abbiamo proseguito il viaggio in auto». […] Il pilota, considerato il gran numero di feriti, ha chiesto un atterraggio di emergenza per allertare ambulanze e medici sulla pista.

[…]

Non è chiaro quante persone in totale dei 151 passeggeri e dei 14 membri dell’equipaggio siano rimaste ferite oltre alle 11 portate in ospedale, o quale sia l’entità delle ferite per i ricoverati in ospedale.