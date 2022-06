1 giu 2022 15:38

UN "CANNIBALE" A ROMA - L’ALTRA NOTTE SULLA BANCHINA DEL TEVERE TRE SOMALI UBRIACHI SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE A MANI NUDE. ALL’ARRIVO DELLE FORZE DELL’ORDINE, UNO DEI TRE HA RIFILATO UN MORSO SU UN BRACCIO A UN CARABINIERE - I TRE SOMALI SONO STATI ARRESTATI PER RISSA AGGRAVATA, DUE SONO RICOVERATI IN GRAVI CONDIZIONI (MASCELLA E COSTOLE ROTTE E TRAUMA CRANICO) – TUTTO SAREBBE NATO PER FUTILI MOTIVI AMPLIFICATI DALL’ALCOL…