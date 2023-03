"IL CELIBATO SACERDOTALE OBBLIGATORIO È UNA PRESCRIZIONE TEMPORANEA, PUÒ ESSERE RIVISTO" - PAPA FRANCESCO APRE ALL’IPOTESI DI PRETI SPOSATI: “E’ UNA PRESCRIZIONE TEMPORANEA NON È ETERNA COME L'ORDINAZIONE SACERDOTALE, È UNA DISCIPLINA. NELLA CHIESA CATTOLICA DI FATTO CI SONO PRETI SPOSATI, PER I FEDELI DI RITO ORIENTALE, MA NON CREDO CHE LA POSSIBILITÀ CHE LA CHIESA CATTOLICA ABBIA SACERDOTI SPOSATI PORTEREBBE PIÙ VOCAZIONI. A VOLTE IL CELIBATO PUÒ PORTARTI AL MASCHILISMO. A UN PRETE CHE NON SA LAVORARE CON LE DONNE MANCA QUALCOSA, NON È MATURO…”

Estratto dell’articolo di Iacopo Scaramuzzi per www.repubblica.it

papa francesco nomina nuovi cardinali

Il celibato sacerdotale obbligatorio è "una prescrizione temporanea" e dunque può essere rivisto: lo afferma papa Francesco in un'intervista al sito di informazione argentino Infobae.

Il vincolo al celibato per i chierici è notoriamente una disciplina introdotta dalla Chiesa a un certo punto della propria storia, ma è raro che il Papa ne parli esplicitamente.

Intervistato da Daniel Hadad, il Pontefice spiega che di tratta di "una prescrizione temporanea... Non è eterna come l'ordinazione sacerdotale... Il celibato, invece, è una disciplina". Quindi, domanda l'intervistatore, potrebbe essere rivisto? "Sì", risponde il Papa. Nella Chiesa cattolica "di fatto ci sono preti sposati", per i fedeli di rito orientale, specifica Bergoglio, che precisa altresì di non credere che la possibilità che la Chiesa cattolica abbia sacerdoti sposati porterebbe più vocazioni.

papa francesco nomina nuovi cardinali

"Il Vaticano era molto maschilista"

Francesco parla anche del "maschilismo": "A volte il celibato può portarti al maschilismo. A un prete che non sa lavorare con le donne manca qualcosa, non è maturo. Il Vaticano era molto maschilista, ma fa parte della cultura, non è colpa di nessuno. Si è sempre fatto così". Ma ora le cose stanno cambiando: "Hanno un'altra metodologia, le donne. Hanno un senso del tempo, dell'attesa, della pazienza, diverso dall'uomo. Questo non sminuisce l'uomo, sono diversi. E devono completarsi a vicenda".

papa francesco 2

"Al prossimo Sinodo le donne voteranno"

In un'intervista uscita sempre in questi giorni sul quotidiano argentino La Nacion, il Papa annuncia ufficialmente che alla prossima assemblea del sinodo, a ottobre, voteranno anche le donne: "Voteranno tutti coloro che partecipano al sinodo", risponde Bergoglio a Elisabetta Piqué.

[…] Nell'intervista al portale argentino all'approssimarsi del decimo anniversario di pontificato, rilanciata dall'Osservatore Romano, Francesco affronta diversi temi dell'America latina. A partire dal Nicaragua, dove è stato recentemente arrestato il vescovo di Matagalpa, monsignor Rolando Álvarez, condannato a 26 anni di carcere: "Abbiamo un vescovo incarcerato. Un uomo molto serio, molto capace. Ha voluto dare la sua testimonianza e non ha accettato l'esilio. E' qualcosa che non è in linea con quello che stiamo vivendo, è come portare la dittatura comunista del 1917 o hitleriana del 1935, portare quelle stesse qui, no? Sono una sorta di dittature rozze. O, per usare una bella definizione argentina, guarangas (grossolane)". […]

papa francesco 1 papa francesco gioca a biliardino 7