LA QUARTA DOSE BISOGNA FARLA O NO? - L'AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO E IL CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE HANNO DATO IL VIA LIBERA SOLO PER GLI OVER 80, A DISTANZA DI ALMENO 120 GIORNI DALLA TERZA: "NIENTE EVIDENZE A SOSTEGNO DI UN USO IMMEDIATO DAI 60 AI 79 ANNI" - IN EUROPA PERÒ REGNA IL CAOS E OGNUNO VA PER LA SUA STRADA: I MINISTRI UE CERCANO UNA LINEA COMUNE...