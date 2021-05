18 mag 2021 17:20

"NON L'HA ANCORA VISITATA" - LA MADRE DELLA RAGAZZA SOVRA-VACCINATA PER ERRORE SMENTISCE PREGLIASCO: "MIA FIGLIA VIRGINIA NON STA IN PIEDI. HA CONTINUI GIRAMENTI DI TESTA, LIVIDI ALLE GAMBE E IL LIVELLO DELLE PIASTRINE È BASSO" - IN PIÙ HA DOVUTO RINUNCIARE ALLO STAGE UNIVERSITARIO PER CUI SI ERA FATTA IMMUNIZZARE - IL GIALLO DELLE DOSI: SUL REFERTO C'È SCRITTO CHE GLIENE HANNO INIETTATE 6, L'OSPEDALE DICE 4 MA SENZA NESSUN DOCUMENTO UFFICIALE...