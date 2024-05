28 mag 2024 15:28

"NON SIATE ZITELLONE"; "MA VA A… SPASSO!" E IL DAGO-SCOOP "QUI C'E' TROPPA FROCIAGGINE": LE MIGLIORI GAFFE DI PAPA FRANCESCO - BERGOGLIO NON È NUOVO A DELLE USCITE CHE HANNO CREATO IMBARAZZO IN VATICANO - LO SCHIAFFO ALLA DONNA CINESE CHE LA SERA DEL 31 DICEMBRE 2019 LO AVEVA STRATTONATO, LA "FAIDA" CON PADRE GEORG, I COMMENTI DOPO LA STRAGE NELLA REDAZIONE DI CHARLIE HEBDO: "NON SI PUÒ UCCIDERE IN NOME DI DIO MA NEMMENO INSULTARE LA RELIGIONE DEGLI ALTRI. SE UNO DICE UNA PAROLACCIA CONTRO LA MIA MAMMA, LO ASPETTA UN PUGNO" - OLTRETEVERE C'E' CHI SOSPIRA: "NON SI TIENE" - VIDEO