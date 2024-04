"NON SIETE FINOCCHI NO? VIVA LA FICA!" - VITTORIO SGARBI È TORNATO! IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA DIMISSIONARIO, DOPO UNO STRANO SILENZIO DURATO QUALCHE SETTIMANA, SI FA RIPRENDERE IN UN VIDEO-SELFIE CON DUE GIOVANI FAN E VIENE SUBITO BACCHETTATO DA DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI DEL PD TRENTINO, MICHELA CALZÀ E ALESSIO MANCA: "È UN INNEGGIO ALLE PARTI INTIME FEMMINILI DEGNO DEL PIÙ SCADENTE LESSICO DA OSTERIA" - LA REPLICA DEL "CRITICO D'URTO": "NON HO DETTO QUELLE COSE E, SE PURE LE AVESSI DETTE, NON MI RICONOSCO: NON SONO IL MIO PENSIERO…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Renato Piva per www.corriere.it

Pieno di like e condivisioni ma anche una critica pesante e accuse di volgarità da parte di Michela Calzà e Alessio Manica, consiglieri provinciali del Pd trentino, che imputano a un video in cui Vittorio Sgarbi è protagonista di offrire «una immagine pesante del presidente del Mart e del Mag».

«Da qualche giorno gira sui canali social un breve video - scrivono Calzà e Manica -, che ha già ottenuto oltre 359 mila visualizzazioni e ben 46 mila “like” e che ritrae il presidente del Mart e del Mag – professor Vittorio Sgarbi – mentre si presta ad un “selfie” con due ragazzini, sul lungo-lago di Riva del Garda. Fin qui nulla di male, se non fosse che durante la ripresa video, il professore, dopo aver posto una mano sulla spalla di uno di loro, chiede ai due adolescenti se, per caso, sono “finocchi”. Non pago di tanta scurrilità, il presidente del museo si esibisce in un inneggio alle parti intime femminili degno del più scadente lessico da osteria».

[…] «Lungi dal gridare allo scandalo - chiude la nota dei consiglieri Dem -, rimane solo la grande amarezza nel constatare, ancora un volta, la grevità di un personaggio che dovrebbe essere esempio di cultura e di educazione e che si riduce invece ad essere solo triviale e volgare con degli adolescenti, trasmettendo così un messaggio fuorviante, diseducativo...».

IL CRITICO: «NON È IL MIO PENSIERO»

Al telefono, Vittorio Sgarbi prima liquida la questione in dieci secondi: «Non ho nulla da dire. Non c'è nessuna polemica...». Una manciata di minuti e ci ripensa: «Il selfie è per definizione muto - dice -. Quanto al video su TikTok è apocrifo: non l'ho fatto io, non lo ricordo e, per quanto ne so, potrebbe anche essere artefatto. In ogni caso, non ho detto quelle cose e, se pure le avessi dette, non mi riconosco: non sono il mio pensiero. […]

Ancora un concetto: «A scopo di polemica - chiude il Vittorio nazionale-, si qualifica una persona per una battuta, fatta in un momento scherzoso - perché ridevo io e ridevano i ragazzi, questo lo ricordo - invece che per il suo pensiero, che quella battuta non rappresenta certo. Il mio pensiero sull'omosessualità è noto a tutti, per cui che mi si accusi di omofobia non ha davvero senso».

