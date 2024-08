19 ago 2024 13:42

"LA RELAZIONE CON ALICE CAMPELLO È FINITA. NON SI PUÒ TORNARE INDIETRO. MA NON LE SONO MAI STATO INFEDELE" - ALVARO MORATA ROMPE IL SILENZIO SULLA SEPARAZIONE DALLA MOGLIE E RIVELA CHE AD INCIDERE È STATO IL SUO TRASFERIMENTO A MILANO: “LEI VOLEVA RESTARE IN SPAGNA E NON VOLEVA UN ALTRO TRASLOCO. MA IL RAPPORTO RESTA OTTIMO PER IL BENESSERE DEI NOSTRI FIGLI"