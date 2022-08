"L’UNICO FALLIMENTO CHE RICONOSCO È LA FINE DEL RAPPORTO CON FRANCESCO RENGA, IL PADRE DEI MIEI FIGLI” – AMBRA ANGIOLINI CONFESSIONS: “DOPO LA ROTTURA DELLA MIA FAMIGLIA SONO CADUTA IN DEPRESSIONE, FINITA NELLA FOGNA DELLE FOGNE, ED ERA GIUSTO CHE CI FINISSI, PERCHÉ ERA IL PASSAGGIO DELL’ELABORAZIONE DI UN LUTTO ENORME. L’AMORE? NON HO BISOGNO DI QUALCUNO PER STARE BENE. MI VESTO CARINA PER ANDARE AL LAVORO E…”

Da www.liberoquotidiano.it

ambra angiolini francesco renga

Ambra Angiolini si confessa. E lo fa in una lunghissima intervista a Vanity Fair in cui di fatto fa un bilancio della sua vita e delle sue storie. L'attrice come è noto da qualche tempo ha interrotto la relazione con Max Allegri, ma il vero amore della sua vita è stato il cantante Francesco Renga.

Proprio la fine di questa storia avrebbe segnato e non poco la Angiolini che rivela: "L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme".

ambra angiolini francesco renga da chi

Poi parla del suo rapporto di oggi con l'amore: "Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. E adesso io sono felice perché sto rispettando me stessa, sono felice se mi vesto carina solo per andare a lavorare. In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto". Insomma Ambra prova scoprire un lato inedito del suo modo di essere. Un reinventarsi dopo le delusioni d'amore. La strada giusta per ripartire.

Francesco Renga Ambra Angiolini AMBRA ANGIOLINI E MAX ALLEGRI AMBRA ANGIOLINI AMBRA ANGIOLINI ambra angiolini foto di bacco ambra angiolini 1 2 massimiliano allegri ambra angiolini da chi AMBRA ANGIOLINI E MAX ALLEGRI 2 ambra angiolini 6 ambra angiolini 1 ambra angiolini ambra angiolini 1 1 ambra angiolini 16 ambra angiolini 1 3 ambra angiolini e francesco renga