"SE CORONA TORNA IN GALERA NON DISPIACE A NESSUNO" - ZOE CRISTOFOLI, COMPAGNA DI THEO HERNANDEZ ED EX DI "FURBIZIO", RIVELA CHE LEI E IL DIFENSORE DEL MILAN HANNO DENUNCIATO L'EX "RE DEI PAPARAZZI", CHE HA ACCUSATO IL FRANCESE DI AVER PICCHIATO UNA DONNA IN UN LOCALE DI MILANO (CON TANTO DI VIDEO PUBBLICATO ONLINE) - LA RISPOSTA DI CORONA: "DENUNCIA PURE, POI TI CONTRODENUNCIO. HO PROVE E TESTIMONI"

zoe cristofoli theo hernandez

Estratto dell'articolo di Valerio Salviani per www.leggo.it

Theo Hernandez tace sul video che Fabrizio Corona ha spacciato come «la prova che ha picchiato una donna in un locale di Milano». E allora a passare all'attacco ci pensa la sua compagna Zoe Cristofoli, ex proprio di Corona. La modella, […] ha svelato che lei e Theo hanno denunciato l'ex paparazzo.

Lo ha fatto con un commento sul suo profilo Instagram. […] «Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Sembra folle anche il dover dare spiegazioni. Cerca attenzioni che nessuno gli dà, se torna in galera non dispiacerà a nessuno».

LA RISPOSTA DI FABRIZIO CORONA

il video di fabrizio corona contro theo hernandez 13

Fabrizio Corona, […] convinto delle sue parole, ha risposto con forza alla modella che ha minacciato querela: «Denuncia pure, poi ti controdenuncio. Ho prove e testimoni. Io non faccio il leccapiedi dei famosi. In 30 anni non hai capito nulla, hai fatto la fine che volevi». […]

THEO HERNANDEZ - FOTO LAPRESSE