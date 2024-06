"SONO IL SEGNALATORE DI MATTEO MESSINA DENARO, HO SALVATO TUTTI DAL COVID E DAL BOMBARDAMENTO DI PUTIN" - I DELIRI DI GIANLUCA PAUL SEUNG, LO "SCIAMANO" CHE A PISA HA UCCISO A SPRANGATE LA PSICHIATRA BARBARA CAPOVANI: "ERA LA SORELLASTRA DI PUTIN, HANNO ORGANIZZATO UN SACCO DI CONTRABBANDO, ALCUNI MINORI RAPITI E PARECCHI OMICIDI CHE VEDETE IN TV" - LO PSICHIATRA PIETRO PIETRINI, CITATO COME TESTE DELLA DIFESA AL PROCESSO PER L'OMICIDIO DELLA DOTTORESSA: "SEUNG È UN GRANDE MANIPOLATORE, HA UN DISTURBO NARCISISTICO ED È PERICOLOSO…"

In aula non ha proferito parola. Prima di entrare al palazzo di giustizia di Pisa dove è in corso il processo che lo vede imputato dell'omicidio della psichiatra pisana Barbara Capovani però, parlando con i giornalisti, Gianluca Paul Seung ha farneticato una serie di accuse contro la donna che ha ucciso un anno fa.

barbara capovani 2

«Sono il segnalatore di Matteo Messina Denaro, quello che ha salvato tutti dal Covid e dal bombardamento di Putin: mi stanno trattando così. Barbara Capovani era una parente di Putin: sono fratellastri, hanno organizzato un sacco di contrabbando, alcuni minori rapiti e parecchi omicidi che vedete in tv. Ora se ne parlerà», le sue parole riportate dal Corriere Fiorentino. La psichiatra è stata uccisa davanti al Servizio psichiatria diagnosi e cura dell'Asl Toscana nord ovest nell'aprile dell'anno scorso.

gianluca paul seung 2

[…] LA PERIZIA

«Ho periziato Seung su incarico del tribunale di Lucca durante un processo per l'aggressione a una guardia giurata constatando una situazione di disturbo delirante con uso di sostanze e conclusi la mia perizia con il vizio di mente». Così lo psichiatra Pietro Pietrini, citato come teste della difesa, ha confermato oggi in aula al processo per l'omicidio a Pisa di Barbara Capovani, la sua diagnosi nei confronti dell'imputato, Gianluca Paul Seung, con riferimento a quanto accadde a Lucca[…]

«SEUNG HA DISTURBO NARCISISTICO»

barbara capovani 1

«Seung - ha poi aggiunto - è un grande manipolatore, ha un disturbo narcisistico in comorbidità, ha quindi dei tratti megalomanici, ha dei tratti antisociali ed è un grandissimo manipolatore che poi manipoli a suo favore o no lo deciderà la corte. E' sicuramente pericoloso e io l'ho scritto anche nella mia perizia che era ad elevata pericolosità sociale e che per la completa non consapevolezza della malattia non avrebbe affrontato le cure e dunque dovevano essere applicate nei suoi confronti le misure previste dalla legge».

