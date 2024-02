6 feb 2024 09:48

"STO MEGLIO PERCHÉ DAGLI INCIDENTI, A DIFFERENZA DELLE MALATTIE, NON SI PUÒ CHE MIGLIORARE” - SUSANNA TAMARO, IN UN POST SU FACEBOOK, AGGIORNA I SUOI LETTORI SUL SUO STATO DI SALUTE DOPO IL GRAVE INCIDENTE DOMESTICO AVUTO NELLA NOTTE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE NELLA SUA CASA NELLA CAMPAGNA DI ORVIETO: IN "UNA CRISI DI SONNAMBULISMO", L'AUTRICE DI 'VA DOVE TI PORTA IL CUORE' AVEVA FATTO "UN PIANO DI SCALE IN VOLO" RISCHIANDO DI MORIRE…