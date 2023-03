"I TIFOSI DELL'EINTRACHT HANNO SNIFFATO COCA SUI TAVOLI, MOLESTATO SESSUALMENTE LE CAMERIERE E INNEGGIATO A HITLER" - LA GUERRIGLIA URBANA A NAPOLI, SCATENATA DAI TIFOSI TEDESCHI RACCONTATA DAI COMMERCIANTI E RISTORATORI DEL CENTRO DELLA CITTÀ - IL PROPRIETARIO DELL'ALBERGO DOVE ALLOGGIAVANO: "È STATO UN INCUBO. ALCUNI DI LORO SONO SALITI AL DECIMO PIANO E HANNO LANCIATO DEI PIATTI CONTRO AI POLIZIOTTI"

Estratto dell'articolo di Federica Zaniboni per “il Messaggero”

pistola trovata a piazza del gesu dopo gli scontri con i tifosi dell eintracht francoforte

«Alcuni ultrà sono riusciti a salire al decimo piano tramite le scale di emergenza, hanno preso dei piatti da una cucina di servizio e li hanno lanciati contro ai poliziotti». Teresa Naldi, proprietaria dell'hotel Royal Continental a Napoli, dove hanno alloggiato gli ultrà dell'Eintracht di Francoforte, ha assistito «terrorizzata» agli scontri tra forze dell'ordine e tifosi. […]

«Le urla, i poliziotti in tenuta antisommossa […] È stato un vero incubo». La tensione era palpabile. «Anche i dipendenti erano molto spaventati dal dover gestire queste persone - spiega -, non sapevamo cosa potesse venire loro in mente[…]». Nei momenti di vera e propria guerriglia, alcuni tifosi hanno lanciato stoviglie contro la polizia dal decimo piano dell'albergo.

i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 8

CANTI NAZISTI

Nel ristorante in cui si sono riuniti a pranzo prima degli scontri, i supporter tedeschi «hanno sniffato coca sui tavoli, molestato sessualmente le cameriere e inneggiato a Hitler». Lo racconta Anna Arenella, socia di due locali tra piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore, parlando di un vero «massacro».

i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 1

[…] Tutto chiuso anche nella pizzeria Giuliano, il cui proprietario racconta che «i lacrimogeni sono arrivati nel locale». Un grande dispiacere «soprattutto per i turisti». Nel pomeriggio «i napoletani sono arrivati da Monteoliveto e Sant'Anna dei Lombardi, mentre i tedeschi erano in mezzo alla piazza», sottolinea uno dei commercianti. La polizia era nel mezzo. Poi c'è stata la carica e l'incendio della macchina».

scontri tifosi eintracht francoforte a napoli 18

Nella chiesa di San Gesù Novo «c'era un gruppo di donne in pellegrinaggio - spiega il titolare di un altro locale -, molte erano anziane. Si sono trovate tra i tifosi dell'Eintracht che salivano verso piazza del Gesù e i supporter del Napoli. Hanno iniziato a battere le mani sulle vetrate del mio bar, le abbiamo assistite e calmate». Una domanda che adesso si stanno facendo in molti, tra negozianti e proprietari dei locali, è «chi pagherà per i danni subiti». Quelli morali, invece, «non si possono quantificare».

ARTICOLI CORRELATI

napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 10 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 9 scontri tifosi eintracht francoforte a napoli 22 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 2 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 13 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 3 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 5 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 1 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 4 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 6 i tifosi dell eintracht francoforte distruggono napoli 7 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 4 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 5 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 7 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 6 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 2 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 3 i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 10 napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 2 napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 3 napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 7 napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 6 napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 8 napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 9 aeroporto di fiumicino scontro sfiorato tra i tifosi di eintracht roma e lazio