"VLADIMIR PUTIN E' STATO OPERATO NELLA NOTTE TRA LUNEDì E MARTEDI'" - IL CANALE TELEGRAM "GENERAL SVR" SGANCIA LA BOMBA E TORNA A PARLARE DELLA PRESUNTA ASSENZA DEL PRESIDENTE RUSSO DURANTE LE RIUNIONI E GLI INCONTRI DELLA SCORSA SETTIMANA - SECONDO IL MEDIA, CHE RIVENDICA INFORMAZIONI PRIVILEGIATE SUL CREMLINO, MAD VLAD HA SIMULATO LA SUA PRESENZA GRAZIE A VIDEO PREREGISTRATI E TECNOLOGIA DEEPFAKE - L'OPERAZIONE SAREBBE RIUSCITA, MA LA SUA SALUTE SI SAREBBE STABILIZZATA SOLO SABATO MATTINA E...

Dagonews

Vladimir Putin con Sergei Chemezov

Secondo il Daily Mail, le apparizioni pubbliche di Vladimir Putin della scorsa settimana, come anticipato venerdì da Dagospia, sono state «messe in scena». Video, messaggi preregistrati, e l’utilizzo della tecnologia Deepfake hanno aiutato i funzionari a nascondere l’assenza del presidente, sollevando nuove speculazioni sulla sua salute, secondo una fonte dell’opposizione.

Un vecchio filmato, dice il Daily Mail, è stato utilizzato in apparizioni video per diversi incontri. Il quotidiano inglese (come anche aveva scritto questo sito) sostiene che Nikolai Patrushev, l’ex capo dell’Fsb, ha ora il controllo del Cremlino ed è il destinatario di briefing di alto livello che normalmente sarebbero stati sottoposti a Putin.

VLADIMIR PUTIN SERGEI SHOIGU

Nel suo penultimo post, il canale - che rivendica informazioni privilegiate sul Cremlino - ha affermato che le figure chiave ritengono che Putin sia malato terminale, il che ha alterato la dinamica in Russia. La sua assenza «da martedì» non può essere verificata, ma il canale ha affermato che il suo staff «mostra video preregistrati dei suoi incontri».

Si dice che gli incontri faccia a faccia con il capo della Rostech Sergei Chemezov e il capo della Rosatom Alexey Likhachev si siano svolti mercoledì e giovedì, ma si dice anche che questi si siano svolti prima e siano stati salvati per dare l'impressione che Putin fosse attivo.

vladimir putin

Ma c’è di più. Secondo l’ultimo post del canale “General SVR” di questa mattina, tutta questa messa in scena è servita proprio a coprire l’operazione di Vladimir Putin. Scrive il media, che per primo ha parlato della necessità del presidente di sottoporsi a un intervento chirurgico, che Mad Vlad è stato operato nella notte «tra lunedì 16 maggio e martedì 17 maggio. Secondo i medici coinvolti nel trattamento del presidente, l’operazione ha avuto successo».

Come anticipato dal canale, «Putin è stato personalmente assente dallo spazio informativo dal 17 al 19 maggio e non era disponibile nemmeno alla sua cerchia ristretta, ad eccezione di Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa».

putin gerasimov

Per coprire l’assenza del presidente, scrive, il canale, è stato pubblicato quello che chiamano “cibo in scatola”, ovvero «incontri e messaggi preregistrati», anche se Putin «ha tenuto personalmente due conversazioni telefoniche durante questo periodo».

«Il 20 maggio si è svolta secondo lo schema la riunione del Consiglio di sicurezza in videoconferenza, dove il discorso del presidente è stato registrato in anticipo e la partecipazione di Putin in formato video è stata supportata utilizzando la tecnologia Deepfake, come avvenuto la settimana prima».

Vladimir Putin e Nikolai Patrushev 2

«In realtà, il 20 maggio Putin era ancora troppo debole per partecipare a lunghe riunioni e aveva due brevi videochiamate. La sera del 20 maggio, la salute di Putin è peggiorata e si è stabilizzata solo la mattina di sabato 21 maggio. I medici curanti raccomandano che Putin si riposi nei prossimi giorni e gli consigliano vivamente di rifiutare la partecipazione personale alle riunioni».

Il canale chiude con una piccola parentesi su Alexander Lukashenko, «una delle poche persone che, sebbene senza molti dettagli, conosce il reale stato delle cose con la salute di Putin». Sarebbe stato chiamato «a fornire un altro servizio. Lukashenko ha già "aiutato" Putin in questo modo quando, durante i periodi di deterioramento dello stato di salute del presidente russo, hanno tenuto riunioni e "molte ore di trattative", che avrebbero dovuto indicare l'ottimo stato di salute di Putin e sfatare le informazioni sulle sue malattie».

putin si aggrappa alla sedia durante l incontro con lukashenko

«Quindi ora Lukashenka è stato trascinato a testimoniare al mondo intero che "il paziente è più vivo che morto" e», pur di ottenere «un nuovo "prestito" per il suo regime, l'Alce delle patate confermerà qualsiasi cosa. È possibile che Lukashenka possa persino giurare sulla tomba del proprio padre, che il mezzo cadavere Putin è completamente sano e ha conversazioni divertenti con lui mentre va in kayak lungo il più famoso "Bocharov Stream"».

ARTICOLI CORRELATI