Estratto dell’articolo di Alfio Sciacca per il “Corriere della Sera”

[…] Sono ancora tutte da verificare le rivelazioni di due detenuti nordafricani che hanno raccontato dei particolari inediti sulla morte di Saman, la 18enne uccisa nel 2021 a Novellara. Hanno detto di averli appresi in carcere a Reggio Emilia da Danish Hasnain, lo zio di Saman, che si sarebbe sfogato «in un momento di particolare sconforto personale».

Stando al loro racconto […]. Il cugino promesso sposo aveva infatti raggiunto un accordo economico con il padre di Saman per fargli sposare la 18enne in cambio di 15 mila euro. L’obiettivo non era tanto il matrimonio, ma la possibilità di poter poi arrivare in Italia grazie al ricongiungimento familiare. Uno schema di matrimoni combinati che, a quanto pare, non sarebbe un caso isolato ma farebbe parte di una sorta di catena di nozze di comodo tra Italia e Pakistan […]

Il capo della Procura di Reggio Emilia Gaetano Paci, il maggiore dei carabinieri Maurizio Pallante e gli agenti della Penitenziaria hanno verbalizzato il racconto dei due detenuti a inizio settembre e due giorni fa lo hanno depositato agli atti del processo in corso proprio a Reggio che vede imputati lo zio, il padre e i due cugini di Saman, mentre la madre è ancora latitante in Pakistan. Anche i nuovi testimoni saranno presto convocati e interrogati in Corte d’Assise.

[…]Sarebbe stato lo zio Danish l’autore materiale del delitto di Saman. Le avrebbe spezzato il collo, mentre i due cugini la immobilizzavano a terra con la faccia in giù. Un film dell’orrore al quale avrebbero assistito la madre e il padre che, mentre la figlia moriva, fumava una sigaretta. Gli avvocati difensori non si sono opposti alla deposizione dei due nuovi testi, ma da subito hanno cominciato a metterne in discussione l’attendibilità.

Innanzitutto, fanno notare, sarebbe stato solo uno dei due a raccogliere il presunto sfogo dello zio della 18enne, mentre l’altro lo avrebbe appreso de relato dal compagno di cella. […]. Per non dire che molti dei particolari che hanno riferito «erano in realtà già noti e riportati anche dagli organi di stampa».

