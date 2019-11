UN RED-DITO NELL'OCCHIO – IL MINISTERO DEL LAVORO SMENTISCE IL REPORTAGE DI NICCOLÒ ZANCAN (''LA STAMPA'') DA POMIGLIANO D’ARCO: “I 12MILA PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA REGISTRATI AL CENTRO PER L’IMPIEGO SI RIFERISCONO A 6 COMUNI E A UNA POPOLAZIONE TOTALE DI 208MILA ABITANTI. E SUI NAVIGATOR SI RIPORTA UNA NOTIZIA SUPERATA”. POI UNA STOCCATA AL GIORNALISTA

R.CITTADINANZA, MIN.LAVORO: IN REPORTAGE LA STAMPA DATI NON CORRETTI

(LaPresse) - Il quotidiano La Stampa ha realizzato un reportage sui percettori del reddito di cittadinanza in cui sono riportati in modo non corretto alcuni dati. Per coadiuvare al meglio il lavoro dei giornalisti il Ministero del Lavoro precisa che:

- I 12 mila percettori del reddito di cittadinanza registrati al Centro per l’Impiego di Pomigliano d’Arco si riferiscono ai comuni di : Pomigliano d’Arco, Acerra, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Sant’Anastasia e Volla. Quindi i 12 mila percettori sono da rapportare alla popolazione totale dei 6 comuni che è di circa 208 mila abitanti. Ne consegue che i percettori di reddito di cittadinanza registrati al cpi di Pomigliano d’Arco sono circa il 6% della popolazione. Dispiace che chi scrive di politiche del lavoro e di un tema così delicato non abbia avuto l’accortezza di chiedere quali comuni siano serviti dal Cpi di Pomigliano d’Arco o di fare una semplice ricerca su internet dove si evince chiaramente il bacino d’utenza dei Cpi in Campania.

- Sui navigator in Campania si riporta una notizia ormai superata. La Regione Campania ha dato il via libera all’avvio delle attività dei navigator il 17 ottobre scorso.

- Inoltre si riporta erroneamente che in Campania ci siano già 654 precari di Anpal Servizi che lavorano nei centri per l’Impiego. Anche in questo caso c’è un problema di numeri. I precari di Anpal Servizi che lavorano nei centri per l’Impiego in Campania sono 54 e non 654.

- La normativa per i progetti utili alla collettività che i comuni possono attivare è stata firmata dal Ministro il 22 ottobre scorso. Non è l’Inail l’ente preposto all’attivazione dei Puc.

