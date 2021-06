LA REGIONE DI OXFORD METTE AL BANDO LE SIGARETTE: SARA' LA PRIMA CONTEA INGLESE "SENZA FUMO" - VIETATO ACCENDERSI UNA BIONDA FUORI DA RISTORANTI, BAR, UFFICI - "VOGLIAMO CREARE UN AMBIENTE IN CUI IL FUMO NON SIA INCORAGGIATO" - L'OBIETTIVO E' PREVENIRE LE MORTI LEGATE AL TABACCO E RIDURRE LA PREVALENZA DI DONNE CHE FUMANO AL MOMENTO DEL PARTO A MENO DEL 4% ENTRO IL 2025

Dagotraduzione dal DailyMail

Ristoranti a Oxford

L’Oxfordshire vuole diventare la prima regione inglese «senza fumo» entro il 2025. La contea ha presentato il suo piano di repressione, che prenderà il via a fine mese. Da luglio sarà vietato fumare all’esterno di bar, ristoranti e uffici. In compenso saranno creati spazi in cui far sentire le potere «spinte» a non accendere la sigaretta.

I datori di lavoro saranno incoraggiati a smettere di fumare fuori dalle fabbriche, e nelle aree pranzo all’aperto saranno creati zone per i non fumatori. Il servizio sanitario è stato invitato ad attuare politiche più severe che spingano visitatori e lavoratori a smettere. E verranno creati ambienti senza fumo anche nelle case, nelle auto, nei parchi gioco e fuori dalle scuole, anche se non è chiaro come l’Oxfordshire farà rispettare le nuove regole.

Bar di Oxford

Il consiglio regionale, che mira a prevenire le morti per malattie legate al tabacco, spera anche di ridurre la prevalenza delle donne che fumano al momento del parto a meno del 4% entro il 2025. Il direttore della sanità pubblica dell'Oxfordshire, Ansaf Azhar, la scorsa settimana ha affermato che la mossa mira a «creare un ambiente in cui non sia incoraggiato il fumo». Ha detto: «Non si tratta di dire alle persone di non fumare. Si tratta di creare il giusto contesto. Ma questo non accadrà dall'oggi al domani».

Chris Whitty, medico