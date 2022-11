LA RELAZIONE TRA GUCCI E ALESSANDRO MICHELE POTREBBE ESSERE GIUNTA AL CAPOLINEA - SECONDO LA TESTATA AMERICANA "WWD" E' IN USCITA UN COMUNICATO DELLA MAISON DEL GRUPPO KERING A CONFERMARE LA NOTIZIA BOMBA – PARE CHE AL DESIGNER ROMANO SIA STATO CHIESTO UN FORTE CAMBIAMENTO DAL PUNTO DI VISTA CREATIVO, MA MICHELE AVREBBE SFANCULATO TUTTI - IL FATTURATO DI GUCCI HA RALLENTATO RISPETTO AGLI ALTRI MARCHI DEL GRUPPO E…

La notizia è stata pubblicata solo poche ore fa ma si sta espandendo a macchia d’olio. La relazione tra Gucci e Alessandro Michele potrebbe essere giunta al capolinea. La testata americana Wwd riporta che, secondo alcune voci, già oggi sarebbe in uscita un comunicato stampa da parte della maison del gruppo Kering, che per ora non ha commentato i rumours.

Una fonte anonima ha dichiarato a Wwd che al designer romano sarebbe stato chiesto un forte cambiamento dal punto di vista creativo ma Michele non avrebbe accolto la richiesta. Un’altra fonte ha affermato che François-Henri Pinault, presidente e AD del colosso francese, starebbe valutando un cambio di passo per il marchio di punta del gruppo.

Michele è stato ufficialmente nominato direttore creativo di Gucci nel gennaio del 2015, appena due giorni dopo la sfilata maschile autunno/inverno 2015-16 realizzata in tempi record dopo l’addio di Frida Giannini avvenuto pochi giorni prima. Lo stilista era stato selezionato dal presidente e CEO di Gucci Marco Bizzarri che in più di un’occasione ne ha sottolineato il talento stilistico. Una fonte dichiara però a Wwd che “la luna di miele con Bizzarri è terminata e il rapporto non è più forte come prima”.

Nonostante i notevoli successi ottenuti dall’ingresso di Michele gli ultimi report finanziari hanno evidenziato un rallentamento di crescita del marchio, soprattutto rispetto alla crescita complessiva del gruppo. Nel Q3 2022 Gucci ha raggiunto un fatturato di 2,58 miliardi di euro, in crescita reported del 18% (+9% su base comparabile). Nello stesso periodo i marchi di Kering Yves Saint Laurent ha visto un rialzo del 40 % e Bottega Veneta del 20 per cento. Il fatturato nel solo Q2 2022 di Gucci si è attestato a quota 2,58 miliardi di euro (+12%) mentre Yves Saint Lauren e Bottega Veneta hanno portato a casa rispettivamente un’accelerazione del 40% e del 15% nello stesso periodo.

I mese scorso il brand ha comunicato che tornerà nel calendario di Milano Moda Uomo. Dopo aver adottato la formula co-ed per alcune stagioni, la griffe sarà nuovamente presente nella schedule della kermesse dedicata al menswear, da cui è assente dal gennaio 2020, a partire dal prossimo gennaio.

In mattinata il titolo di Kering non ha risentito delle indiscrezioni registrando un calo di circa lo 0,6 per cento.

