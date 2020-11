I RICCHI SI COMPRANO TUTTO. PURE IL TEMPO – A NEW YORK I RICCASTRI PAGANO POVERI DISPERATI E DISOCCUPATI PER METTERSI IN CODA AL LORO POSTO DAVANTI AI CENTRI CHE FANNO I TAMPONI: LE FILE SI SONO MOLTIPLICATE PRIMA DEL RINGRAZIAMENTO, VISTO CHE IN TANTI HANNO DECISO DI ACCERTARSI DI NON ESSERE DEGLI UNTORI PRIMA DI VEDERE I PARENTI. E C’È CHI È DISPOSTO A PAGARE 80 DOLLARI L’ORA… - VIDEO

DAGONEWS

ricchi newyorkesi pagano persone per fare la fila per il test covid

Non volete fare la fila? E allora pagate qualcuno che attenda in coda per voi. Accade a New York dove chi ha soldi da buttare ingaggia qualcuno per la fare la fila fuori dai centri che fanno i tamponi in vista del Ringraziamento.

Nonostante le raccomandazioni i tanti non vogliono passare la festa da soli e si rivolgono a chi ha perso il lavoro ed è disposto a tutto per guadagnare qualcosa. C’è chi racconta di aver guadagnato 28 dollari l’ora e chi è arrivato a spillare 80 dollari l’ora al riccastro di turno che non aveva alcuna voglia di mettersi in coda. «L’ho già fatto cinque volte – ha raccontato una ragazza - I miei clienti sono tutti ventenni che vogliono tornare a casa con la rassicurazione di non infettare i parenti».

ricchi newyorkesi pagano persone per fare la fila per il test covid

Molti offrono le loro prestazioni su “TaskRabbit” e pare che questa nuova attività stia diventando tra le più richieste. Ovviamente questa tipologia di offerte di lavoro sta scatenando le polemiche di chi pensa che i riccastri sfruttino la disperazione della gente senza alcun ritegno.

ricchi newyorkesi pagano persone per fare la fila per il test covid

ricchi newyorkesi pagano persone per fare la fila per il test covid