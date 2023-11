LA RICONOSCETE DAL VEDO NON VEDO? – DI SOLITO NON SBAGLIA MAI UN LOOK, MA L'ALTRO GIORNO HA RISCHIATO UN CLAMOROSO INCIDENTE: MENTRE SCENDEVA DALL’AUTO SI È RITROVATA CON LA GONNA ALZATA E LE GAMBE SCOPERTE. LEI NON SI È SCOMPOSTA, SI È RIMESSA IN PIEDI COME SE NULLA FOSSE…

Chissà se lo aveva previsto. Forse è per questo che, astutamente, Kate Middleton ha tenuto la clutch ferma davanti a sé. Uno stratagemma – fanno corsi apposta, le royal! – per evitare che la gonna si alzasse completamente svelando al mondo le sue nudità. Una figuraccia evitata ma solo per poco: sono diventate virali le immagini che mostrano le gambe della principessa mentre scende dall’auto vestita di rosso.

[…] martedì 20 novembre […] è iniziata la visita di Stato in UK del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. Il capo di Stato, accompagnato dalla moglie Kim Keon Hee, è stato accolto a Buckingham Palace da re Carlo e dalla regina Camilla. Insieme al sovrano c’erano anche William e Kate, sempre più in vista negli eventi ufficiali. Sarà stato il colore dell’outfit – un bel rosso accesso – o la regalità nel portamento, ma in posa davanti al palazzo reale Kate ha vinto a mani basse. […]

A far parlare ancor più della nuora di re Carlo, però, è stato un piccolo incidente di stile. Scendendo dall’auto prima di mettersi in posa per le foto di rito, Kate si è trovata con la gonna alzata e le gambe scoperte. Gambe, peraltro, in formissima, con muscoli in vista e nessun difetto […].

La bravura di Kate è stata quello di non scomporsi ma di comportarsi come se nulla stesse accadendo […]. Non è la prima volta, d’altronde, che la principessa si trova a rischio figuraccia. Già in passato, in varie occasioni, la moglie di William si è ritrovata a gestire abiti svolazzanti e gonne malandrine per colpa del vento.

Le è bastato […] rimettersi in piedi, con la schiena dritta e il sorriso sulle labbra, per smorzare ogni polemica e suscitare, al contrario, un po’ di invidia per la sua indiscutibile impeccabilità in ogni situazione.

