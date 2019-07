LA RISACCA CHE TI SECCA – SCOPERTO A GELA UN CADAVERE MUTILATO DI UN UOMO, IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE – IL CORPO, SENZA TESTA NÉ GAMBE, È AVVOLTO UN GIUBBOTTO NERO CON CAPPUCCIO E POTREBBE ESSERE UN MIGRANTE ANNEGATO NEL TENTATIVO DI RAGGIUNGERE LA SICILIA OPPURE…

Da www.ilmessaggero.it

gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe.

Choc tra i bagnanti a Gela: il cadavere mutilato di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto intorno alle 18,30 a pochi metri dalla spiaggia di contrada Roccazzelle, nei pressi del lido «Accidia».

gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe 2

Il corpo, senza testa, senza gambe e con un solo braccio, indossa un giubbotto nero con cappuccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando territoriale. Non si esclude che possa trattarsi di uno dei tanti migranti annegati nel disperato tentativo di raggiungere l'Europa. Le indagini vengono coordinate dalla Procura di Gela.

gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe 6 gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe 5 gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe 4 gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe 1 gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe 3 gela, cadavere in spiaggia senza testa e gambe