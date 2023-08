PER RITOCCARE IL CAV CI VOLEVA UN "SANTO" - IL PROFESSORE SANTO MERCURI, PRIMARIO DI DERMATOLOGIA ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO, CONOBBE BERLUSCONI NEL 2002: “AVEVA UN PROBLEMA SERIO DI DERMATOLOGIA. DA LÌ L’HO VISTO CENTINAIA DI VOLTE - AMAVA IL BELLO E APPREZZAVA LA MEDICINA ESTETICA” – “ESAGERAI QUANDO NEL 2014 DISSI CHE AVEVA LA PELLE DI UN QUINDICENNE. MA L’AVEVA COMUNQUE MOLTO BELLA” – TRA I SUOI CLIENTI: BRUNELLO CUCINELLI, ALFONSO SIGNORINI, EMILIO FEDE E AL BANO, CHE FA DI TUTTO PER SALVARE LA SUA CHIOMA…

Estratto dell’articolo di Candida Morvillo per “Il Corriere della Sera”

santo mercuri 3

Il professor Santo Mercuri è, in Italia, il pioniere della medicina estetica rigenerativa, fra i primi a usare il Thermage, il laser frazionale, gli ultrasuoni focalizzati, il plasma arricchito di piastrine e, oggi, la MetaCell Technology. Ha lanciato slogan come «il lifting della pausa pranzo» e «il cocktail di giovinezza», ma soprattutto, dal 2002, è primario di Dermatologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, ha all’attivo diecimila interventi di chirurgia oncologica e ricerche su vitiligine, psoriasi e sulle nuove metodiche laser.

Dal 2011, è l’esperto in Dermatologia del Consiglio Superiore di Sanità. Volto anche tv (Basta poco e Myr su La5), è preceduto dalla chioma leonina e e dalla fama di avere clienti illustri. Il primo fu Silvio Berlusconi, che lo aiutò a comprare le prime attrezzature all’avanguardia:

«Lo conobbi intorno al 2002, era presidente del Consiglio e aveva un problema serio di dermatologia. Io ero in vacanza in Calabria, vengo chiamato dall’ospedale, mi dicono che devo andare a Roma a visitarlo. Rispondo che non posso: non ho con me giacca e cravatta».

silvio berlusconi con umberto smaila a porto rotondo

Per via di una giacca, stava per perdere l’appuntamento col destino?

«Però insistettero, mi dissero di partire lo stesso. Prendo il dermatoscopio e vado in maniche di camicia. Arrivo a Palazzo Grazioli, lo visito, lui accetta la terapia e lì inizia una bella e lunghissima amicizia. L’ho visto centinaia di volte».

Per fargli centinaia di trattamenti estetici?

«Per tante cose e di più. Anche per i trattamenti. Amava il bello e, quindi, apprezzava la medicina estetica».

Che cosa apprezzava, nello specifico?

«Non me lo faccia dire».

santo mercuri al bano

Ma ormai è storia.

«Ho parlato di lui una volta in radio, alla Zanzara, sono stato massacrato».

Ci credo: era il 2014 e aveva detto che Berlusconi aveva la pelle di un quindicenne. Non fu un tantino esagerato?

«Lo era: non l’aveva da quindicenne, ma l’aveva molto bella. Ci teneva, la trattava bene e ascoltava i consigli».

Quell’anno, lei fu anche candidato da Forza Italia alle Europee.

«Me l’aveva chiesto lui. E fu l’unica volta che riuscì a farmi tagliare i capelli. Ogni volta che mi vedeva, mi diceva di tagliarli. Me l’ha detto anche quando l’ho salutato per l’ultima volta al San Raffaele. […]».

emilio fede con la faccia gonfia in tv

Lei che trattamenti fa?

«Su di me non ne ho mai fatti. Ma quattro pazienti di medicina estetica su dieci sono uomini. E ho tanti pazienti famosi: uno è l’imprenditore della moda Brunello Cucinelli: è innamorato della medicina rigenerativa, fa con me la MetaCell Technology. Lo stesso il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mentre ad Al Bano Carrisi ho fatto il Prp al cuoio capelluto, per tutelare la chioma. Ha risultati ottimi su chi i capelli li ha già, ma purtroppo non serve a chi è calvo».

Anche Emilio Fede veniva da lei.

«L’ho conosciuto tramite Berlusconi. Mi ha invitato tante volte al Tg, con me è stato gentile».

santo mercuri 1

Quando fece scalpore per il viso gonfio, lei disse: stavolta, non posso prendermi il merito.

«Infatti, non l’avevo trattato io».

Clienti donne?

«Ne seguo alcune molto importanti, ma non sono autorizzato a citarle».

Signore della famiglia Berlusconi?

«Qualcuna, ovvio. Un paziente è Cristiano Malgioglio: gli ho trovato un melanoma che poteva farlo morire. Stava andando in Brasile e non l’ho fatto partire. Me ne sono accorto col dermatoscopio normale, non avevamo ancora il microscopio confocale, che mi è stato poi donato da Luisella Cassani Carozza, della Same trattori: sui nei, può dare risposte prima di fare il più invasivo esame istologico. Non sostituisce la biopsia, ma può evitare cicatrici non necessarie». […]

santo mercuri 4 brunello cucinelli con la moglie federica benda brunello cucinelli brunello cucinelli a solomeo silvio berlusconi inaugura la biennale di antiquariato silvio berlusconi SILVIO BERLUSCONI ALL'USCITA DALLA SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE vladimir luxuria con francesca pascale e silvio berlusconi silvio berlusconi inaugura la biennale di antiquariato (8) silvio berlusconi borsalino silvio berlusconi occhiali da sole silvio berlusconi corna 2 silvio berlusconi santo mercuri 5