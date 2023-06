PER L’AGGRESSIONE SUBITA DA MARTINA MUCCI È STATA INDAGATA ANCHE LA FIDANZATA DEL SUO EX RAGAZZO, EMILIANO LAURINI, ACCUSATO DI AVER ORDINATO IL PESTAGGIO – LA RAGAZZA AVREBBE AVUTO UN RUOLO NELL’AGGRESSIONE - ANCHE UN ALTRO GIOVANE È STATO INDAGATO - I FATTI: TRA IL 20 E IL 21 FEBBRAIO, MARTINA MUCCI È STATA PICCHIATA DAVANTI AL PORTONE DI CASA SUA MENTRE IL SUO EX, 41ENNE BUTTAFUORI, GUARDAVA LA SCENA…

Per l'aggressione subita da Martina Mucci, la 29enne che la notte fra il 20 e 21 febbraio fu picchiata selvaggiamente a Prato, è indagata ora anche la fidanzata dell'ex ragazzo della vittima, Emiliano Laurini. le viene contestato il concorso nell'aggressione, da chiarire se morale o materiale. Indagato inoltre anche un altro giovane: salgono così a 6 le persone coinvolte.

Per l'agguato sono tuttora in carcere Laurini, 41 anni, e Mattia Schininà, 21, il primo anche ex collega di lavoro di Mucci in un pub, ritenuto dalla procura di Prato il mandante dell'agguato, il secondo con un ruolo da tramite per procurare i picchiatori. Quest'ultimi sarebbero stati Kevin Mingoia, 19 anni e un sedicenne.

«Ancora oggi non credo che sia la gelosia il vero movente di questo ragazzo. Io gli ho voluto tanto bene, ma lui è narcisista e violento, reagisce così con scatti d’ira. Stavolta però l'ha fatta troppo grossa, in cuore mio sapevo che era stato lui da alcuni segnali, ma non ci volevo credere».

Martina Mucci reagì così all’arresto del suo ex fidanzato, un buttafuori quarantunenne fermato lunedì 24 aprile, accusato di essere il mandante dell’agguato che due mesi fa l’ha vista soccombere nel suo portone di casa. […]

