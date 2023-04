L’AGGRESSORE DI DAVIDE FERRERIO È STATO CONDANNATO A 20 ANNI E A UNA MULTA DI 1,3 MILIONI – IL 23ENNE NICOLÒ PASSALACQUA ERA ACCUSATO DI AVER RIDOTTO IN STATO VEGETATIVO IL GIOVANE BOLOGNESE, PESTATO L’11 AGOSTO 2022 A CROTONE DOPO UNO SCAMBIO DI PERSONA – FERRERIO, 21 ANNI, DA QUEL GIORNO È IN COMA IRREVERSIBILE – LA DECISIONE AL TERMINE DEL PROCESSO CON RITO ABBREVIATO. IN AULA INSULTI TRA LE DUE FAMIGLIE…

Venti anni e 4 mesi di reclusione e 1.350.000 euro di risarcimento: è questa la condanna inflitta dal gup di Crotone a Nicolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi per l’aggressione a Davide Ferrerio avvenuta a Crotone l’11 agosto 2022. Il 21enne bolognese, grande tifoso dei rossoblù, da quel giorno, è in coma irreversibile, e si trova ricoverato in una clinica di Bologna.

La decisione, con rito abbreviato, ha fatto seguito alla requisitoria del pubblico ministero Pasquale Festa, che aveva chiesto proprio 20 anni.

Questa mattina, prima dell’inizio dell’udienza, grande tensione in aula tra le due famiglie, quella del giovane in coma e quella dell’aggressore, tra cui sono volati insulti e minacce. In tribunale è poi tornata la calma, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, richiesto dai genitori e dal fratello di Ferrerio.

«Gli abbiamo fatto vedere il fimato di Davide per mostrare come è ridotto - ha spiegato il fratello Alessandro - credo sia servito per perorare la nostra causa e far vedere che è inerme in un letto d’ospedale. Penso che questo abbia dato un bell’input alla sentenza». «Lo Stato ha risposto, non ci ha lasciato da soli— ha commentato Giusy Orlando, madre della vittima, dopo la sentenza del gup—. Un po’ di giustizia è stata fatta. Il dolore è talmente lancinante, disumano, assurdo, che non riesco a pensare ad altro, perché non c’è niente» […]

