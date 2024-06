L’AIA? AHIA – LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE HA EMESSO UN MANDATO D’ARRESTO PER SERGEI SHOIGU E VALERY GERASIMOV, RISPETTIVAMENTE EX MINISTRO DELLA DIFESA E CAPO DI STATO MAGGIORE RUSSI. SAREBBERO RESPONSABILI DI CRIMINI DI GUERRA E CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ IN UCRAINA: ATTACCHI CONTRO CIVILI E CENTRALI ELETTRICHE – DOPO PUTIN E LA FUNZIONARIA MARIA LVOVA-BELOVA, ORA I RUSSI RICERCATI DALLA CPI SONO QUATTRO…

Mandati d'arresto della Cpi per Shoigu e Gerasimov

GERASIMOV E SHOIGU

(ANSA) - La Corte penale internazionale ha emesso mandati d'arresto per l'ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e per il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Lo si legge sul sito della stessa Corte.

La Corte penale internazionale emette mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti dei russi Shoigu e Gerasimov

Traduzione da https://edition.cnn.com/

La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato d'arresto per l'ex ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e per il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov per presunti crimini internazionali, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Il tribunale ha dichiarato martedì che i due sono presumibilmente responsabili di due crimini di guerra: aver diretto attacchi contro civili e aver causato danni accidentali eccessivi a civili a civili. Sono anche accusati di aver commesso crimini contro l'umanità.

valery gerasimov sergei shoigu

La Corte penale internazionale ha dichiarato che i presunti crimini si riferiscono a "un gran numero di attacchi contro numerose centrali elettriche e sottostazioni" che sono stati effettuati dalla Russia in Ucraina tra l'ottobre 2022 e almeno il marzo 2023.

I due mandati portano a quattro il numero totale di alti funzionari russi ricercati per crimini di guerra, poiché la CPI ha già emesso mandati di arresto per il presidente Vladimir Putin e per la funzionaria russa Maria Lvova-Belova per un presunto piano di deportazione di bambini ucraini in Russia.

VLADIMIR PUTIN MARIA LVOVA BELOVA maria lvova belova con i bambini VLADIMIR PUTIN maria lvova belova