L’ALBANIA TREMA – UNA VENTINA DI VITTIME E 600 FERITI: IL BILANCIO DEL SISMA A DURAZZO CONTINUA A SALIRE, E LA TERRA NON SMETTE DI TREMARE DOPO LA SCOSSA DI MAGNITUDO 6.5 CHE HA FATTO CROLLARE CASE E PALAZZI NELLA CITTÀ COSTIERA DEL PAESE – IL SISMA È STATO SENTITO ANCHE DALL’ITALIA, DA DOVE È PARTITA ANCHE LA MACCHINA DEI SOCCORSI – VIDEO E IMMAGINI CHOC

Da www.lapresse.it

terremoto in albania 7

Sarebbero una ventina i morti e almeno 600 i feriti in Albania a causa di un forte terremoto che alle 3.54 della scorsa notte ha colpito la costa nella zona di Durazzo. Il sisma ha svegliato l'intera Puglia ed è stato avvertito anche in Basilicata, Abruzzo e Campania: molta la paura, ma nessun danno viene segnalato in Italia.

terremoto in albania 4

terremoto in albania 30

La scossa più forte, di magnitudo 6.5, ha provocato molti danni agli edifici in diverse città albanesi: case e palazzi sono crollati, con decine di persone rimaste sotto le macerie a Durazzo. Molti i dispersi. Gravi danni anche nella capitale Tirana, come mostrano i video postati sui social network. La gente è scesa in strada in piena notte in preda al panico, dopo la scossa più forte l'Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4. Sembra che il sisma abbia avuto l'ipocentro a una decina di chilometri di profondità, l'epicentro tra la città di Shijak e Durazzo.

terremoto in albania 22

albania terremoto

La terra non ha mai smesso di tremare. Nel pomeriggio una nuova potente scossa di magnitudo 5 è stata registrata a nord di Durazzo, ma le operazioni di soccorso non si sono mai interrotte: 42 persone sono state estratte vive dalle macerie, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Interno albanese.

terremoto in albania 2

luca guerini disperato

Dall'Italia si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha prontamente messo a disposizione, su attivazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un elicottero C- H47 dell’Esercito e un aereo C-130 dell’Aeronautica Militare per il trasporto in Albania di assetti della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. "Le notizie che giungono dalla zona di Durazzo per l’emergenza terremoto di queste ore ci riempiono il cuore di tristezza. A tutta la popolazione dell’Albania, Paese storicamente amico dell’Italia, la vicinanza e la solidarietà delle Istituzione Italiane", ha dichiarato Guerini.

terremoto in albania 19 dario franceschini

Sulla tragedia è intervenuto anche il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. "Ho appena comunicato al Direttore Generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, la disponibilità dei Caschi Blu della Cultura italiani a intervenire in Albania, Bosnia Erzegovina e Grecia per la salvaguardia del patrimonio culturale di quei Paesi duramente colpiti dal sisma che ha interessato la regione dei Balcani", ha spiegato il ministro.

