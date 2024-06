D’ALEMA CE L'HA...DURAZZO: HA MESSO GLI OCCHI SULL'ALBANIA! A GENNAIO DEL 2023, "BAFFINO" HA COSTITUITO A TIRANA LA “A&I ALBANIA SH.PK”, UNA SOCIETÀ PER LE IMPRESE ITALIANE INTERESSATE A INVESTIRE DA QUELLE PARTI – LE VOCI (SMENTITE) SUL FATTO CHE L’EX PREMIER VOLESSE METTERE INSIEME UNA CORDATA PER PARTECIPARE A UN BANDO FIRMATO DA EDI RAMA SULLA COSTRUZIONE DI UN VILLAGGIO TURISTICO NELL’AREA DI VALONA - L’INCONTRO A ROMA TRA D’ALEMA E RAMA E IL SERVIZIO DI REPORT…

Estratto dell’articolo di Franco Bechis per www.open.online

massimo d alema foto di bacco (2)

La notizia è sfuggita perfino ai segugi di Sigfrido Ranucci che li ha scatenati per scovare per conto di Report gli affari degli italiani in Albania. Da poco più di un anno infatti è sbarcato a Tirana […] Massimo D’Alema, […]

Il 7 gennaio del 2023 D’Alema ha infatti costituito a Tirana la società A&I Albania sh.pk, che ha fatto inserire nel registro ufficiale albanese il 12 gennaio successivo. È una società a responsabilità limitata (che in Albania ha appunto la sigla sh.pk) il cui capitale è interamente posseduto da D’Alema.

l’atto costitutivo della societa a&i albania con massimo d’alema

UNA SOCIETÀ PER L’ASSISTENZA A TUTTO CAMPO AI BUSINESSMAN ITALIANI

Secondo l’atto costitutivo della A&I Albania la nuova avventura imprenditoriale di D’Alema a Tirana ha per oggetto «l’assistenza alle imprese e la consulenza a favore di persone fisiche e giuridiche in relazione alla ricerca e realizzazione di opportunità di business, soprattutto in ambito internazionale; la prestazione di consulenza istituzionale per aziende che vogliono nazionalizzare la produzione e/o il proprio business:

consulenza a favore di imprenditori e aziende che mirano a sviluppare relazioni internazionali che garantiscano la migliore tutela organizzativa e normativa per le attività (commercio, investimenti, ecc.) ) che si svolgono in luoghi diversi dal Paese; l’organizzazione e lo sviluppo di tutte quelle iniziative (tavole rotonde, eventi, convegni, pubblicazioni, ecc.) che possono contribuire – anche indirettamente – al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati».

la commercialista albanese majlinda haloci

Il capitale sociale è di 58.730 Lek pari a 500 euro. L’amministrazione della società è stata affidata a una commercialista albanese, Majlinda Haloçi. A Tirana circolano da tempo molte indiscrezioni sull’attività dell’ex premier italiano in quel paese. Alcune di queste riguardano il tentativo di mettere insieme una cordata di imprenditori italiani per partecipare a un bando firmato dal presidente albanese Edi Rama sulla costruzione di un grande villaggio turistico nell’area di Valona a pochi km dal nuovo aeroporto che dovrebbe aprire proprio durante il 2024.

La Haloçi, contattata da Open, sostiene di essere ignara di questa ipotesi. […] e […] ha smentito le indiscrezioni: «Tra queste aziende fa parte anche la società A&I Albania nella quale confermo di non aver nessun incarico per la questione in merito». Analoga smentita è arrivata ad Open dallo studio dell’architetto italiano, Mario Cucinella, che ha realizzato grandi opere a Tirana e dintorni: «Il nostro studio non sta seguendo il progetto che lei cita».

massimo d alema

Il nome di D’Alema era stato fatto con rimpianto dal presidente albanese Edi Rama in un colloquio avuto con alcuni giornalisti italiani qualche settimana fa, poi trasformato in intervista polemica verso Giorgia Meloni che lui si è affrettato subito a smentire.

Nel post su X scritto successivamente Rama però ha confermato la sua stima per D’Alema: «Abbiamo colloquiato di tante cose in una bella atmosfera di amicizia, e certo anche del accordo e della storia dell’immigrazione clandestina dal Albania verso l’Italia, […] Ma mai ho immaginato che sarei finito ancora una volta nella palude della battaglia politica italiana virgolettato con parole che non ho mai detto, tipo “sarà un flop” o “ci vorrebbe D’Alema”».

il selfie del 16 dicembre 2023 con il ristoratore vincenzo rinaldi assieme a edi rama e massimo d’alema

Restano quindi riservati al momento i piani imprenditoriali di D’Alema in Albania, ma è certo che non ne sia all’oscuro il presidente albanese Rama. Anche se non risultano incontri ufficiali fra i due, non avendo D’Alema più cariche istituzionali per giustificarle, un incontro faccia a faccia sicuramente c’è stato a Roma il 16 dicembre del 2023 in un ristorante della capitale. Quel giorno il presidente albanese era in visita ufficiale in Italia ed ha partecipato a un incontro a tre a palazzo Chigi con Giorgia Meloni e il premier britannico Rishi Sunak.

[…] E la sera si è attovagliato in gran segreto con D’Alema al ristorante Rinaldi al Quirinale. Riserbo che è stato spezzato dalla voglia del ristoratore di farsi un selfie con i due importanti commensali. Una foto pubblicata subito sull’account Instagram del ristorante.

ARTICOLI CORRELATI

massimo d alema foto di bacco massimo d alema foto di bacco (6) massimo d alema foto di bacco massimo d alema foto di bacco DAL TRAMONTO ALL ALBANIA - MEME BY EMILIANO CARLI VACANZE RAMANE - MEME BY EMILIANO CARLI edi rama - Albanian Pride a Busto Arsizio Massimo D' Alema al timone di comando del Baltic 51 Icarus - 1998 massimo d alema vino 1 massimo d alema foto mezzelani gmt 018